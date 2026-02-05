Polska armia chce technologie dronowe od Ukrainy

Prawie cztery lata po pełnoskalowej inwazji Rosji, Ukraina coraz bardziej zacieśnia współpracę zbrojeniową z Polską. Podczas wizyty w Kijowie premier Donald Tusk ogłosił podpisanie listu intencyjnego w celu dalszych działań na rzecz wspólnej produkcji broni i amunicji. Niemniej na horyzoncie dalej znajduje się wizja pozyskania ukraińskiej technologii dronów w zamian za dostawy kolejnego sprzętu na Ukrainę.

Przypomnijmy, że polskie władze oferują Ukrainie myśliwce MiG-29 w ramach transakcji za dostęp do technologii dronowych. Nasze samoloty zbliżają się już do końca resursów, przez co nie będą mogły już pełnić dyżurów bojowych. Dla walczącej Ukrainy jednak MiG-29 to dalej podstawowy samolot bojowy.

Na ten moment nie wiadomo jednak czy Ukraina będzie chciała przyjąć polskie MiGi za swoją technologię. Niemniej cały czas trwają dyskusje na temat transferu. Oto co w jego ramach możemy pozyskać.

Topowe drony dalekiego zasięgu

W kontekście technologii dronowych, możemy mówić najpewniej o bezzałogowcach dalekiego zasięgu. Ukraina rozpoczynała pełnoskalową wojnę z Rosją bez systemów mogących razić tereny Rosji, więc sama zaczęła ją rozwijać. Z dużymi sukcesami.

Obecnie w ukraińskim arsenale jest wiele bezzałogowców, które mają deklarowany zasięg ponad 1000 kilometrów. Są to na przykład AN-196 Lutyj czy UJ-26 Bóbr. Ukraińcy opracowują też coś co nazywają drono-pociskami, czyli bezzałogowcami z napędem rakietowym o zasięgu kilkuset kilometrów. Przykładem takiego rozwiązania jest konstrukcja nazywana Piekło, o której pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Bezzałogowce dalekiego zasięgu to broń wykorzystywana do ataków za liniami wroga na kluczową infrastrukturę np. fabryki broni. Stanowi tanie uzupełnienie do klasycznych pocisków rakietowych. Pozyskanie takiej technologii przez Polskę jest o tyle zasadne, że niedawno Sztab Generalny RP zapowiedział potrzebę pozyskania zdolności dalekich ataków w najbliższych latach.

Technologie systemów dronowych od Ukrainy mogą jeszcze dotyczyć dronów morskich np. Sea Baby czy Magura, które Ukraińcy wykorzystują do atakowania celów na Morzu Czarnym. W Polsce już kilka ośrodków prowadzi prace nad tego typu rozwiązaniami, więc pozyskanie technologii państwa, które w nich przoduje, przyspieszyłoby prace.

Lasery antydronowe

Obok samych dronów dla Polski, mówi się także o pozyskaniu systemów antydronowych. Pod tym pojęciem może chować się wiele konstrukcji, od już znanych na zachodzie "zagłuszarek" mających zakłócać elektronicznie drony, aż po drony myśliwskie, czyli wyposażone w uzbrojenie mające zestrzeliwać inne bezzałogowce. Jednak bardzo ciekawym rozwiązaniem może byś system laserowy "Trójząb".

Ujawniony w grudniu 2024 roku ukraiński laser może niszczyć amunicję krążącą, bomby lotnicze, rakiety manewrujące i balistyczne w odległości do 3 kilometrów, a śmigłowce, samoloty i drony do 5 kilometrów. Ponadto może być wykorzystany do oślepiania zagrożeń w powietrzu na odległości do 10 kilometrów.

Broń wykorzystująca skupioną energię wiązki lasera jest jednym z najlepszych rozwiązań do niszczenia fal tanich celów jak roje dronów. Jej szczególnym plusem jest stosunek koszt-efekt. Za energię w cenie kilkudziesięciu złotych laser może zniszczyć cele warte tysiące czy nawet miliony dolarów. Sumarycznie koszty energii, jej zabezpieczenie oraz samo urządzenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty. Dlatego coraz więcej państw inwestuje w tę technologię m.in. USA, Chiny, Rosja czy właśnie Ukraina. Broń laserowa uznawana jest za przyszłość obrony powietrznej i warto było, aby Polska też zainteresowała się tą technologią.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press