Ten dron zmienił oblicze wojny w Ukrainie. Polska zrzutka na Bayraktara zakończona sukcesem!

Pod koniec czerwca pisaliśmy o początku zbiórki na drona Bayraktar dla ukraińskiej armii. Podobne akcje były prowadzone z sukcesem m.in. na Litwie. Czy polska zbiórka również się powiedzie?

Bayraktar od Polaków dla walczącej Ukrainy

Zbiórka została zorganizowana przez dziennikarza "Krytyki Politycznej" Sławomira Sierakowskiego w serwisie Zrzutka.pl. I choć akcja od początku szła w bardzo szybkim tempie, to koszt 22,5 mln złotych sprawił, że do końca nie było pewności, co z "polskim" Bayraktarem. 18 lipca TOK FM informowało o zebraniu ponad 74 proc (brakowało 6 milionów złotych), a do 20 lipca zebrano już ponad 18 mln zł, co stanowi 80 proc. całkowitej kwoty - akcję wsparło 165 tys. osób, ale na 8 dni do końca zbiórki wciąż brakowało 4,2 mln zł.

Na szczęście Polacy po raz kolejny pokazali, że mają ogromne serca i 24 lipca po godzinie 14:00 licznik przekroczył potrzebne 22,5 mln, a na ten moment udało się zebrać nawet nieco więcej - aktualna kwota to 23 136 067 zł, na którą złożyło się blisko 210 tys. osób, a do końca akcji pozostały jeszcze 3 dni.



Zdjęcie Polacy zebrali całą kwotę potrzebną na zakup Bayraktara dla Ukrainy! / zrzutka.pl / materiały prasowe

Co jeśli się nie uda zebrać pieniędzy na Bayraktara na Zrzutce?

Suma jest wyjątkowo ambitna, ale zrzutka idzie doskonale! Jeśli zbierzemy mniej, przekażemy wszystko na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Narodowym Banku Ukrainy. To samo zrobimy z nadwyżką. Działamy! - napisał na portalu zrzutka.pl Sławomir Sierakowski.

Jak podkreśla autor zbiórki, nawet gdyby nie udało się zebrać kwoty niezbędnej na zakup legendarnego drona, walczące ukraińskie wojsko dostanie wsparcie z Polski, tylko w innej postaci.



Bayraktar TB2 zmienił oblicze wojny w Ukrainie

Za przekazane pieniądze zakupiony ma zostać bojowy dron Bayraktar TB2 tureckiej firmy Baykar Makina. W czerwcu firma przekazała za darmo 3 urządzenia Ukrainie, która wykorzystuje je w misjach obserwacyjnych i rozpoznawczych. Dzięki Bayraktarom udało się zniszczyć wiele oddziałów wroga i ogromną ilość sprzętu.

— Te drony na pewno mają swoje znaczenie w tej wojnie. One udowodniły już swoją skuteczność w konflikcie w Górskim Karabachu w 2020 roku, czyli konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem. Bayraktar jest piękną bronią i na szczęście Rosjanie nie mają czym ich zwalczać — powiedział gen. Waldemar Skrzypczak.



Dron może latać z prędkością 130 km/h przez 27 godzin i potrafi wznieść się na wysokość 8200 metrów. Ma 6,5 metra długości, 12 metrów rozpiętości skrzydeł i w całości wykonany jest z kompozytów węglowych i aluminium.