Kolejne kraje regularnie wysyłają do Ukrainy swoje rozwiązania do usuwania min, jak choćby słowackie systemy Bozena 5, czyli bezzałogowy system przeznaczony do usuwania konwencjonalnych min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych oraz wspomagania usuwania improwizowanych ładunków wybuchowych czy koreańskie K600 "Rhino" specjalizujące się w usuwaniu przeszkód terenowych i rozminowywaniu. Siły Zbrojne Ukrainy dysponują również bezzałogowymi pojazdami naziemnymi swojego projektu, ale to wszystko za mało, biorąc pod uwagę skalę zaminowania kraju.



To właśnie dlatego Ukraińcy szukają też innych sposobów rozwiązywania problemu - jeden z nich możemy zobaczyć na zdjęciach, które krążą właśnie po mediach społecznościowych. A mowa o połączeniu leciwych radzieckich czołgów T-72M1 z brytyjskim trałem przeciwminowym. Track Width Mine Plows (TWMP), bo o nim właśnie mowa, to rozwiązanie opracowane przez brytyjską firmę Pearson Engineering, która wcześniej dostarczyła tysiące takich włoków armii indyjskiej do czołgów T-72M1, T-90S i Arjun MK1, a także do niektórych zachodnich pojazdów opancerzonych.

Zdjęcie TWMP został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie wypierać miny i materiały wybuchowe / Telegram za BulgarianMilitary.com / materiały prasowe

Wygląda więc na to, że obecnie Wielka Brytania dostarcza je ukraińskim siłom zbrojnym, prawdopodobnie mając na celu zwiększenie zdolności ukraińskich pojazdów opancerzonych do bezpiecznego pokonywania zaminowanych terenów.



Bo warto dodać, że jest to niezbędne narzędzie w arsenale nowoczesnych czołgów, umożliwiające im, pojazdom opancerzonym, a następnie także piechocie, bezpieczne pokonywanie potencjalnie niebezpiecznego terenu, poprzez mechaniczne usunięcie zagrożenia.

Track Width Mine Plows (TWMP) został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie wypierać ukryte lub podziemne miny i materiały wybuchowe domowej roboty, torując bezpieczną ścieżkę gąsienicom pojazdu. Cechami charakterystycznymi tego systemu są rozkładane przedłużenia ostrzy po obu stronach, zapewniające skuteczne usuwanie wszelkich wykrytych min poza oczyszczone granice torów. Co więcej, można go było łatwo przechowywać, gdy nie jest używany i nie przeszkadza w ruchu uzbrojenia, niezależnie od tego, czy jest schowany, czy rozstawiony.