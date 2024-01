Nie wiadomo, czy do tej pory udało się już zneutralizować to zagrożenie, bo ukraińskie informacje mówiły jedynie o "zlokalizowaniu", ale śmiało można zakładać, że takie wysiłki zostały podjęte. Kijów doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości tego rozwiązania, którego wykorzystanie w przyszłych starciach wojskowych dawałoby Rosji dużą przewagę.

Co potrafi ciężki miotacz TOS-2?

TOS-2 to następca TOS-1 oraz jego późniejszych modernizacji (jak TOS-1A), który został zaprezentowany przez Kreml w 2020 roku podczas defilady z okazji Dnia Zwycięstwa.

Celem tej wersji było zwiększenie mobilności i wydajności operacyjnej systemu, dlatego został on przeniesiony z podwozia czołgu na platformę kołową, a konkretnie ciężarówkę "Ural" z opancerzoną kabiną, chroniącą przed odłamkami i ostrzałem z broni krótkiej. Pod maską znalazł się wielopaliwowy silnik wysokoprężny o mocy 440 KM, który pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 100 km/h.

Kluczowy element zestawu znajduje się jednak z tyłu, a mowa o wyrzutni rakiet składającej się z trzech rzędów kontenerów startowych po 8 rakiet każdy, z których mogą być odpalane pociski z głowicami termobarycznymi i zapalającymi. Załoga może też korzystać z dźwigu do przeładunku rakiet, nowego skomputeryzowanego systemu kierowania ogniem (FCS), inercyjnego systemu nawigacji oraz systemu namierzania celów. Warto też wspomnieć o zwiększeniu zasięgu pocisków do 15 kilometrów (z 3 km w TOS-1 i 10 km w TOS-1A), co znacznie zwiększa możliwości wykorzystania TOS-2.