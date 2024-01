Pozbierali patyki i zbudowali drony do ataku na USA

Bojownicy Huti budują drony kamikadze z patyków

W wyniku masowych ataków rakietowych koalicji, zostało zniszczone ok. 30 procent zgromadzonej broni. Bojownicy postanowili zacząć ją produkować we własnym zakresie. Okazuje się, że Huti postanowili wykorzystać zwykłe patyki do budowy szkieletu drona. Następnie przywiązali do nich elektryczne wirniki i baterię. Może się wydawać, że to mizerne urządzenie jest nieprzydatne, a jednak wystarczy kilka takich, by doprowadzić do urazów u żołnierzy i zafundować spore straty w sprzęcie.

Co ciekawe, do większych konstrukcji można podwiesić mały granat bojowy i wysłać drona w krótką misję kamikadze w celu ataku na wroga. Chociaż na razie koalicja dokonała bombardowań celów militarnych za pomocą samolotów, to jednak nie wyklucza się, że ostatecznie może dojść do inwazji lądowej. Wówczas nawet tysiące dronów zbudowanych z patyków może zapewnić pewne sukcesy bojownikom Huti.

Tanie drony z drewna mogą wyrządzić sporo szkód

Wszyscy wiemy, jak drony odmieniły rzeczywistość wojenną w Ukrainie. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy mogą dokonywać za ich pomocą ataków na miasta, a na co dzień setki tych urządzeń likwiduje z linii frontu wielu żołnierzy i niszczy nawet najpotężniejsze czołgi czy wozy opancerzone.

Analitycy wskazują, że wojny przyszłości będą bazowały tylko i wyłącznie na dronach i robotach. Te urządzenie będą realizowały misje w powietrzu, na lądzie i morzu. W pewnym momencie osiągną takie możliwości autonomicznych ataków, że udział żołnierzy w starciach będzie całkowicie zbędny.