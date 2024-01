Pokazał robota, który zabierze pracę milionom ludzi

Robot Optimus zabierze pracę milionom ludzi

Elon Musk wierzy, że jego robot będzie najbardziej zaawansowanym na świecie, a to za sprawą potężnego procesora AI, który go napędza. Powstał on na bazie technologii autonomicznych stosowanych w pojazdach Tesli. Mowa tu o słynnym autopilocie. Pozwala on np. na autonomiczną jazdę po mieście.

Tesla Optimus pierwszy raz ujrzał światło dzienne w czerwcu 2022 roku. Robot mierzy 173 cm wzrostu, waży 73 kilogramy, może unieść do 20 kg i porusza się z prędkością do 8 km/h. Obecnie mamy do czynienia z drugą generacją urządzenia, ale Musk już zapowiada kolejną, która będzie mogła już zacząć zastępować pracowników fabryk w wykonywaniu prostszych i powtarzalnych czynności.