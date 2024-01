Ranking Speedtest.pl za 2023 roku zawiera dane z ponad 43 milionów testów prędkości internetu wykonanych w aplikacjach dla przeglądarek internetowych, Androida, iOS i Windows.

Plus ma najszybszy internet mobilny w Polsce

W sieci Plusa w 2023 roku przetransferowanych zostało 2,3 eksabajta danych. Wielkość ruchu internetowego stawia Plusa w czołówce europejskich operatorów mobilnych pod względem wolumenu transmisji danych.

Dla porównania 2,3 eksabajta to:

około 460 miliardów pobranych piosenek,

około 1,5 miliarda pobranych filmów,

około 575 miliardów pobranych zdjęć,

około 7,6 miliardów pobranych aplikacji mobilnych,

około 46 bilionów pobranych dokumentów tekstowych,

około 2,3 biliona e-maili,

około 1,150 biliona pobranych e-booków.

Najwyższa w historii ilość przesłanych danych szła w parze z poprawą parametrów jakościowych sieci Plusa.

Dzięki temu, w podsumowującym 2023 rok zestawieniu serwisu SpeedTest.pl, operator zwyciężył w kluczowej kategorii internetu mobilnego (obejmującej 3G, 4G i 5G). Średnia prędkość pobierania w 2023 roku wzrosła aż o 26 proc. do 49,3 Mb/s.

Jeśli chodzi o LTE, która wciąż jest podstawową technologią internetu mobilnego (87 proc. testów), to w 2023 r. w T-Mobile, Play i Orange nastąpiły niewielkie spadki prędkości pobierania przy jedoczesnym bardzo małym wzroście prędkości w sieciach 5G tych operatorów.

Internet mobilny 2023 w Polsce Operator Pobieranie (Mb/s) Wysyłanie (Mb/s) Plus 49,3 10,9 T-Mobile 46,1 12,4 Play 44,0 13,3 Orange 43,5 11,8

Najnowsze dane SpeedTest.pl potwierdzają również coraz większe znaczenie technologii 5G. Widać to w rosnącej liczbie testów prędkości. W porównaniu do 2022 roku, w 2023 ich liczba zwiększyła się dwukrotnie - do ponad 306 tysięcy.

Liderem w kategorii 5G był również Plus. Średnia prędkość 5G w Plusie wyniosła 134,6 Mb/s, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku kolejnego operatora w rankingu.

Warto tu wspomnieć, że na początku 2023 roku Plus udostępnił bezpłatnie 5G wszystkim klientom, a w czerwcu uruchomił 5G Ultra. To unikalne rozwiązanie wykorzystujące agregację 3 pasm radiowych - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) - do szybkiej transmisji danych. 5G w Plusie obejmuje zasięgiem ponad 20 milionów Polaków i prawie 1000 miejscowości.

Internet 5G w Polsce. Ranking 2023 Operator Pobieranie (Mb/s) Wysyłanie (Mb/s) Plus 134,6 19,0 Play 72,2 27,7 Orange 69,1 27,0 T-Mobile 65,0 24,5

Rok 2024 będzie rokiem dalszej rozbudowy sieć 5G w calej Polsce. Dzięki rozstrzygnięciu aukcji 5G i zakupowi przez operatorów bloków nowych częstotliwości, sieci mobilne przyspieszą, a użytkownicy otrzymają usługę o jeszcze lepszych parametrach, pozwalającą na zwiększenie możliwości wykorzystania sieci 5G.

Kto ma najszybszy internet domowy i najszybszy światłowód?

Speedtest.pl podsumował także wyniki testów internetu domowego i internetu światłowodowego.

Liderem rankingu internetowego za 2023 rok jest T-Mobile Stacjonarny z downloadem na poziomie 240 Mb/s. Wiceliderem jest INEA, a na trzecim miejscu jest Play (łącznie z UPC). Najwyższy przyrost prędkości pobierania odnotowały Netia (+26 proc., ze 128 do 162 Mb/s), Orange (+25 proc., ze 149 do 187 Mb/s) oraz Vectra (+22 proc., ze 176 do 215 Mb/s).

Z kolei pierwsze miejsce w rankingu internetu FTTH (światłowód) okupuje Orange (pobieranie 268,3 Mb/s). Na podium są również INEA (251,5 Mb/s) oraz T-Mobile (240,3 Mb/s), zamieniając się miejscami z Netią.

Pełny ranking prędkości internetu znajduje się na stronie Speedtest.pl