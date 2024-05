To najnowocześniejszy zabójca dronów. I kosztuje grosze

Wielka Brytania stawia na nową broń wykorzystującą energię ukierunkowaną, która ma wzmocnić zdolności obronne kraju, zapewniając skuteczność na poziomie kosztujących miliony pocisków manewrujących, ale w cenie 50 gr za strzał. Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW), czyli broń energetyczna kierowana radiowo, jest częścią polityki rządu brytyjskiego mającej na celu reagowanie na zmieniającą się sytuację geopolityczną.



Miliony zmarnowane na tanie drony

Zjednoczone Królestwo nadaje obronności kraju bardziej wojenny charakter, zwiększając wydatki do 2,5% PKB do 2030 r. i analizując możliwość szybkiego wdrożenia innowacyjnego wyposażenia, w tym broni energetycznej kierowanej laserowo czy radiowo. To drugie jest niezwykle ważne, ponieważ zniszczenie drona za kilka tysięcy dolarów rakietą kosztującą miliony dolarów nie jest zbyt ekonomicznie.

Zdjęcie System może wykrywać, śledzić i zwalczać wiele zagrożeń w zasięgu do kilometra /gov.uk /domena publiczna



A takich sytuacji nie brakuje i wystarczy tylko wspomnieć o sytuacji na Morzu Czerwonym, gdzie pociski Sea Viper wyceniane na 1,3-2,5 mln USD były wysyłane przeciwko dronom o wartości 20 tys. USD. Co więcej, zapasy tego typu pocisków nie są zazwyczaj zbyt duże, więc roje tanich dronów mogą je relatywnie szybko wyczerpać.



To broń idealna. Tania, szybka i skuteczna

Broń energetyczna rozwiązuje te problemy, ponieważ chociaż sama kosztuje sporo, to w przypadku strzałów jest tak tanio, że aż trudno w to uwierzyć. Do tego nie mamy tu do czynienia z fizycznymi pociskami, więc można strzelać raz po razie, ile tylko zajdzie potrzeba.



Co więcej, Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) może być obsługiwane przez jedną osobę, wykrywać, śledzić i zwalczać wiele zagrożeń w zasięgu do kilometra i zostać zainstalowane na wszystkim, od okrętu wojennego po tył ciężarówki.

RFDEW ma zostać przetestowany przez 7. Grupę Obrony Powietrznej wraz z bronią laserową DragonFire już we wrześniu, a wyniki tradycyjnie zostaną wykorzystane do oceny systemów i określenia możliwych ulepszeń.