Wobec coraz gorętszej dyskusji o postępach ukraińskiej kontrofensywy, na kwestię rosyjskim min zwrócił uwagę twitterowy kanał Tatarigami_UA, prowadzony przez ukraińskiego oficera w stanie rezerwy. Pokazał on, jak wielkim problemem są miny dla ukraińskich żołnierzy, stwierdzając, że trudności z nimi miałyby nawet armie Zachodu.

Ogromna skala rosyjskich pól minowych

Jak podał Tatarigami_UA Rosjanie w przygotowaniu na ukraińską kontrofensywę stworzyli całe sieci ogromnych pól minowych, które miały ograniczyć atak. Nie szczędzili przy tym środków, przekształcając kilometry terenów wschodniej Ukrainy w śmiertelną pułapkę. Łącząc to z siecią własnych okopów i pozycją obrońcy, daje im to na starcie ogromną przewagę.

Rosjanie stworzyli swoje pola minowe w standardowy sposób swoistej fali, gdzie mieszają zagrożone tereny na różnych odcinkach. Kilka rzędów zaminowanego pola wykrwawia ukraińskie oddziały, które jeszcze muszą walczyć z okopanymi Rosjanami. Biorąc też pod uwagę, że ci mieszają ze sobą miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne, tworzy to prawdziwy chaos podczas walki.

Zdjęcie Przykładowe rozmieszczenie pola minowego Rosjan autorstwa Tatarigami_UA z całym systemem obronnym, wykorzystującym różne rodzaje min oraz dodatkowej broni / @Tatarigami_UA / Twitter

Same miny to tylko podstawa systemu obrony Rosjan. Jak wskazuje Tatarigami_UA jest on na tyle rozwinięty, że problemy miałaby z nimi nawet zachodnia armia NATO, mając do dyspozycji taką ilość sprzętu co Ukraina. Do zwiększenia ich efektywności Rosjanie używają bowiem trzech elementów: rozpoznania, połączonych rodzajów broni i strachu.

Po pierwsze: Rozpoznanie, czyli widać więcej niż kiedykolwiek

Ukraińcy do rozminowywania pola polegają głównie na specjalnych pojazdach albo pracy saperów. Muszą się zbliżyć do pola minowego, aby go unieszkodliwić. Pojazdy, które mogą rozminować teren na odległość jak M58 czy UR-77 Huragan mają zasięg tylko kilkuset metrów, co nie wystarczy na skuteczne rozminowanie ogromnych połaci terenu.

Samo wykorzystanie pojazdów czy saperów jest trudne przez wrogie drony rekonesansu. Tatarigami_UA wskazuje, że w żadnym innym pełnowymiarowym konflikcie nie dało się tak łatwo wykryć wroga. Ukraińcy muszą polegać na szybkich i agresywnych atakach, co może prowadzić do strat, co już wcześniej przerabiali Rosjanie.