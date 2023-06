„Duchy Kijowa” mają nową broń. Przekazał ją były prezydent

Militaria

Elitarni lotnicy Ukrainy dostali niezwykle cenny prezent od niespodziewanego gościa. To we własnej osobie, były prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, przekazał im mobilne zestawy przeciwlotnicze. Posłużą do ochrony kluczowych myśliwców.

Zdjęcie Były prezydent przekazał elitarnej jednostce Ukrainy ważną broń / @KpsZSU / Twitter