To nie żółw. To nie Iron Man. To rosyjski "Żelazny Bałagan"

W czasie inwazji Putina na Ukrainę widzieliśmy tak wiele przykładów "nietypowej" rosyjskiej myśli technicznej, że nic nie powinno nas już dziwić, a jednak. W niedawnym ataku na ukraińskie pozycje wziął udział czołg o dziwacznym wyglądzie, a mianowicie T-72 wyposażony w masywną metalową tarczę ochronną w formie kopuły, która nadawała mu wyglądu stalowego żółwia. Nie ma wątpliwości, że rosyjscy inżynierowie chcieli tu uzyskać bardziej zaawansowaną wersję "klatki ochronnej", aby przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu ze strony ukraińskich dronów.



Reklama

I nie da się ukryć, że włożyli w to dużo pracy, bo uzyskanie tak kompleksowego pokrycia całego czołgu, łącznie z gąsienicami, wymaga wyprodukowania metalowej ramy, przyspawania jej do pojazdu, a następnie przymocowania do niej "skorupy" dostosowanej do wymiarów czołgu. Warto? Ta "innowacyjna" adaptacja z pewnością wzmacnia konstrukcję, zapewniając dodatkową ochronę przed zagrożeniami powietrznymi, zwłaszcza że newralgiczne elementy czołgu, jak silnik, doczekały się dodatkowych ulepszeń, ale...