To stąd armia rosyjska bierze żołnierzy. Dane zatrważają

Studnia bez dna Putina

Samo badanie wskazuje, że możliwe jest przynajmniej częściowe monitorowanie rosyjskiej mobilizacji za pomocą prostej zasady "follow the money". Samo rekrutowanie większości żołnierzy z odległych terenów kraju jest dla Kremla dość naturalnym sposobem na utrzymywanie poparcia konfliktu. Władze rosyjskie wykorzystują przy tym złą sytuację najbiedniejszych regionów Rosji, które i tak już popierają rosyjską narrację i stoją za Putinem. Mogąc zarobić dodatkowe pieniądze, mężczyźni idą na wojnę. Oficjalnie ginąc na niej, zapewniają bliskim odszkodowania, które i tak często nie dochodzą.

Nagłaśniane w mediach społecznościowych przypadki gdzie bliscy zmarłych z odległych regionów Rosji upominają się o to, że ich mężów, braci czy synów wysyła się na śmierć, są nieliczne w skali całego kraju i władze na Kremlu i tak nikt ich nie słuchają. Wiedzą, że nie muszą, bo Rosjanie z miejsc, w których kreuje się główna opinia publiczna jak metropolie zachodnich części kraju, po prostu nie interesuje swój własny rodak z dalekiego krańca kraju. Dopóki on sam będąc np. mieszkańcem Moskwy nie musi masowo iść na wojnę, on nie chce się o nią martwić.

Politycznie utrzymuje to po części wojnę z dala od populacji głównych metropolii, kreując ogólny przekaz, że wojna nie dociera do Rosji. Działa tu niestety brutalna zasada, że im dalej żyjemy od problemu i mniej nas dotyczy, tym mniej zwracamy na niego uwagę. Od Moskwy do stolicy republiki Tuwy, Kyzyłu, jest ok. 3650 kilometrów. Podobna odległość jest z Warszawy do terenów Sudanu, gdzie rozgrywa się konflikt, o którym wielu z nas może nie wiedzieć. Mimo że mieszkaniec Moskwy i Kyzyłu są obywatelami tego samego kraju, są dla siebie jak zupełnie obcy.



Stąd wielu w Rosji nie zapłacze za horrendalnymi stratami żołnierzy, może oprócz ich bliskich. To po prostu cena za powstrzymanie Zachodu i realizację wizji przywódcy. To, że płaci się nią głównie krwią Buriatów, Tuwańczyków czy Dagestańczyków tym lepiej. Dlatego rosyjskie władze wojskowe mogą traktować odległe rejony Rosji jako miejsca, skąd wyciągają kolejnych żołnierzy, mających iść i zamęczyć Ukraińców. Według rosyjskich dowódców bowiem prędzej Kijowowi skończą się cale zasoby, niż Moskwie obywatele, o których nikt się nie upomni.

