Zgotuje Rosjanom piekło! Ukraina prezentuje system Bogdana 2S22

Co potrafi 2S22 Bogdana?

Wygląda na to, że teraz ukraińskie siły zbrojne są w końcu gotowe, by oficjalnie zaprezentować ten system, ujawniając przy okazji inne zastosowane ulepszenia. To czym dokładnie jest 2S22 Bogdana? To kołowa armatohaubica samobieżna kal. 155 mm, spełniająca standardy NATO, opracowana przez Nowokramatorski Zakład Budowy Maszyn (NKMZ) z Kramatorska.



Jest zamontowana na podwoziu ukraińskiej ciężarówki z napędem 8x8 (prototyp z listopada wykorzystywał sześciokołowy model KrAZ-6322, więc zaszły tu pewne zmiany), która posiada opancerzoną podwójną kabinę i magazyn pozwalający na transport ok. 20 pocisków. Dysponuje ona zasięgiem 0,78-42 km dla amunicji klasycznej (pociski odłamkowe) i 50-60 km dla amunicji ze wspomaganiem rakietowym.

Bogdana jest w pełni ukraińską innowacją, służącą w naszych jednostkach i sprawdzającą się jako niezawodny, celny i łatwy w obsłudze system artyleryjski czytamy w oświadczeniu Pawluka.

Zdjęcie To całkowicie ukraińska innowacja. Może się pochwalić m.in. zautomatyzowanym systemem ładowania / Ołeksandr Ołeksijowycz Pawluk, Dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy / domena publiczna

Ukraińska myśl techniczna. Zautomatyzowany system ładowania

Nowa wersja posiada również zautomatyzowany system ładowania, który pozwala osiągnąć średnią szybkostrzelność na poziomie sześciu strzałów na minutę. Samo działo kalibru 155 mm może pochwalić się poziomym kątem obrotu od -30 stopni do +30 stopni i kątem uniesienia od -5 stopni do +65 stopni. Przejście tej samobieżnej jednostki artylerii z pozycji transportowej do pozycji bojowej i odwrotnie zajmuje zaledwie 90 sekund.



Jak dowiadujemy się z zapowiedzi, przy maksymalnej prędkości 80 km/h i zasięgu 700 km, "Bogdana" zapewnia więc zarówno mobilność, jak i wytrzymałość operacyjną - zwłaszcza że producent zapowiedział też dalszą automatyzację procesów naprowadzania i strzelania.

Jak dodaje jednak Ołeksandr Pawluk, skuteczność tego systemu zależy nie tylko od możliwości samego wyposażenia, ale i dobrze wyszkolonego personelu, dlatego konsekwentnie prowadzone są szkolenia i ćwiczenia podnoszące umiejętności operatorów w różnych warunkach pogodowych.