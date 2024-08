Torpeda rozerwała na strzępy duży okręt. Chiny ostrzegają USA

W związku z narastającymi napięciami na linii Chiny-Tajwan, Pekin postanowił kolejny raz ostrzec Stany Zjednoczone, by nie angażowały się w obronę wyspy, gdyby doszło do inwazji na nią. Przypominamy, że Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i zamierzają ją niebawem ponownie włączyć do swoich struktur.

Pekin zaprezentował w akcji swoją najnowszą torpedę, która uważana jest też za najpotężniejszą na świecie. Tym pokazem wysłano wymowną wiadomość do USA. Chociaż mówi się, że ta broń jest w służbie od 2015 roku, to jednak dopiero teraz ukazano jej prawdziwą potęgę na testowym okręcie. Torpeda Yu-10 cechuje się zasięgiem przynajmniej 50 km i jest porównywalna z amerykańską torpedą MK 48 Mod 7.