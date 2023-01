"Trzeba zakończyć tę wojnę". Londyn bliski wysłania potężnych ATACMS

ATACMS mogą oznaczać klęskę Rosji w wojnie w Ukrainie

Kijów wielokrotnie prosił Waszyngton o tę broń, ale za każdym razem władze spotykały się ze stanowczą odmową. Teraz, w związku z konferencją NATO w niemieckim Ramstein i przygotowaniem nowego, ogromnego pakietu pomocy dla Ukrainy, Wielka Brytania powoli zaczyna przychylać się do wysyłki potężnych pocisków ATACMS lub podobnej broni.

Ta wojna trwa już od dłuższego czasu. I teraz jest czas, by doprowadzić ją do końca podkreślił w rozmowie z CNN James Cleverley, szef brytyjskiego MSZ

Jak informuje CNN, powołując się na swoje źródło z Londynie, władze Wielkiej Brytanii znajdują się o włos od dania zielonego światła do wysłania na Ukrainę broni o takich samych możliwościach jak ma ATACMS. — Zgodnie z bardziej postępowym podejściem Londynu do wsparcia wojskowego dla Ukrainy, niektórzy brytyjscy urzędnicy wyrazili gotowość do rozmieszczenia tam systemów dalekiego zasięgu — powiedziały CNN źródła zaznajomione z tą sprawą.

Nie jest wykluczone, że jest to pewna taktyka Stanów Zjednoczonych, które chcą poprzez europejski kraj dostarczyć tę broń, a nie we własnym zakresie, by nie zaostrzać konfliktu z Kremlem.