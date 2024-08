Defilada Wojska Polskiego w Warszawie to pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, który ma nas obronić przed możliwym atakiem. Szczególnie interesujący będą najnowsze systemy, które już służą w regularnych jednostkach jak czołgi M1 Abrams czy wyrzutnie systemu Patriot.

Jednak na defiladzie w Warszawie pokazywany będzie także sprzęt, który rzadko widzą zwykli żołnierze. Niektóre z maszyn na defiladzie to sprzęt, który nawet nie jest wprowadzony do zwykłych jednostek lub mamy go w naprawdę małej liczbie. Oto pięć z nich.

BWP Borsuk - 5 sztuk

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk to jedna z najważniejszych broni przyszłości naszej armii. Zastąpić ma przestarzałe BWP-1, podnosząc standard wojsk zmechanizowanych do nowoczesnego poziomu. Jego projekt to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Na ten moment od rozpoczęcia projektu w 2014 roku powstało pięć pełnych prototypów BWP Borsuk. W Wojsku Polskim otrzymali je żołnierze 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Służą do testów, mających wyłapać ostatnie mankamenty konstrukcji, aby naprawić je przed rozpoczęciem seryjnej produkcji.

Według doniesień mediów miały wypełnić swoją rolę, a same testy zakończyły się pozytywnie. Teraz wojskowi negocjują z projektantem Borsuka - Hutą Stalowa Wola, pierwszą umowę na dostawę seryjnych wozów. Jest szansa, że zostanie podpisana jeszcze w tym roku, mogąc zapewnić aż 159 Borsuków.

Zdjęcie BWP Borsuk / Matthew Foster / Wikimedia

Parametry BWP Borsuk:

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca) + drużyna 6 żołnierzy

Długość: 7,6 m

Szerokość: 3,4 m

Wysokość: 3,34 m

Masa bojowa: 28000 kg

Napęd: silnik MTU 8V 199 TE20 o mocy 720 KM

Prędkość maksymalna: 65 km/h

Broń główna: 30 mm armata automatyczna Mk 44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków ppanc. Spike-LR/LR2

Broń dodatkowa: sprzężony karabin 7,62 mm UKM-2000C

S-70i Black Hawk International - 6 sztuk

Wojsko Polskie posiada sześć śmigłowców S-70i Black Hawk. Ich niewielka liczba wynika z faktu, że są one użytkowane stricte przez jednostki specjalne, jak JW. GROM. Wcześniej istniały także plany wprowadzenia ich do wojsk aeromobilnych. S-70i Black Hawk International wyprodukowane zostały w zakładach PZL Mielec.

Są to zmodyfikowane wersje amerykańskich UH-60M Black Hawk, przeznaczone na eksport. Znacząco różnią się od swojego pierwowzoru, posiadając zubożone wyposażenie, aby mogły zostać dopuszczone do sprzedaży na wielu rynkach na świecie.

Według planów wojska specjalne mają otrzymać jeszcze dwa S-70i Black Hawk International. Warto dodać, że z tych śmigłowców korzystają także formacje policji.

Zdjęcie S-70i Black Hawk International / @GBrzeczka / Twitter

Parametry S-70i Black Hawk International:

Załoga: 4 osoby + drużyna 12 żołnierzy

Długość: 19,76 m

Średnica wirnika nośnego: 16,36 m

Maksymalna waga z ładunkiem: 9979 kg

Napęd: 2x silniki turbinowe T700-GE-701D

Prędkość maksymalna/maksymalna przelotowa/ekonomiczna: 357 km\h, 296 km\h, 276 km\h

Zasięg lotu: 578 km

Baobab-K (dostawy od 2026)

Podczas defilady zobaczyć będzie można nowy system minowania narzutowego Baobab-K. Naszej redakcji udało się go uchwycić podczas przygotowań do święta Wojska Polskiego w momencie ćwiczeń w 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. To niezwykle istotna maszyna, która w krótkim czasie potrafi rozłożyć duże pole min przeciwpancernych, zapewniając odpowiednią linię obrony.

Baobab-K ma zastąpić wozy ISM Kroton. Nowe maszyny są łatwiejsze w obsłudze i zapewnią większą kontrolę nad powstałym polem minowym. Dowódca wozu może w czasie rzeczywistym obserwować rozłożenie min i przekazywać o nim informacje dla sojuszniczych jednostek, aby uniknąć ognia bratobójczego.

Na ten moment Wojsko Polskie czeka na 24 systemy Baobab-K, które zostały zamówione w umowie z Hutą Stalowa Wola w czerwcu 2023 roku. Ich dostawa ma zostać zrealizowana w latach 2026-2028. Podczas defilady w Warszawie zobaczyć można jeden z takich wozów.



Zdjęcie System minowania narzutowego Baobab-K / Marcin Jabłoński / materiał zewnętrzny

Parametry wozu Baobab-K:

Załoga: 2 osoby

Długość: 12 m

Szerokość: 2,55 m

Wysokość: 3,5 m

Masa bojowa: 32000 kg

Liczba przenoszonych min: 600

Napęd: silnik Iveco Cursor 13 o mocy 540 KM

Maksymalna prędkość jazdy podczas minowania: do 20 km\h

Uzbrojenie: 6 bloków z 20 kasetami po 5 min

Obszar rozkładanego pola minowego: 1800x180 m

Przeładowanie min: do 30 minut

Opancerzone transportery rozpoznawcze Kleszcz (dostawy od 2026)

To jest niezwykle ciekawy przypadek, bowiem umowa na pozyskanie pierwszych 28 transporterów Kleszcz została podpisana... dzień przed Świętem Wojska Polskiego 14 sierpnia 2024 roku. Te wozy mają trafić do regularnych jednostek w latach 2026-2028, zastępując poradzieckie wozy BRDM-2, których nieokreśloną liczbę Polska przekazała Ukrainie.

Lekkie Opancerzone Transportery Rozpoznawcze (LOTR) Kleszcz to pojazd, za który przede wszystkim odpowiadają zakłady AMZ-Kutno S.A. Ciekawostką jest, że producent określa go nazwą Bóbr-3. Wóz ma zwiększyć możliwości rozpoznawcze polskich jednostek.

Kleszcz jest platformą 4x4, mającą zapewnić przejazd w najtrudniejszym terenie i ustawienie się w miejscu, skąd zbierze najwięcej informacji o wojskach wroga. Dodatkowo jest platformą pływającą, co zwiększa jego uniwersalność. Podczas defilady w Warszawie można zobaczyć dwa takie wozy.



Zdjęcie LOTR Kleszcz / @AgencjaUzbr / Twitter

Parametry transportera rozpoznawczego Kleszcz:

Długość: 6,9 m

Szerokość: 2,5 m

Wysokość: 2,38 m

Masa bojowa: 14000 kg

Uzbrojenie: zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Protector z karabinem maszynowym WKM-B kalibru 12,7 mm i UKM kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik wysokoprężny o mocy 240 KM

Prędkość maksymalna: 90 km\h

Zasięg jazdy: 600 km

Wóz dowodzenia Heron

Dosyć dużą ciekawostką było zauważenie w przygotowaniach do defilady wozu dowodzenia Heron. Pojazd ten jest wręcz prototypową konstrukcją, która w przyszłości ma wejść na wyposażenie dywizjonów wyrzutni rakietowych Homar-A (HIMARS) oraz Homar-K (K239 Chunmoo). Wóz ten został publicznie zaprezentowany dopiero w maju br.

Heron bazuje na czeskim pojeździe Tadaes 6x6. Wykorzystuje podwozie Tatra Force T 815-7. Pojazd ma służyć koordynowaniu działania jednostek wykorzystujących najnowsze wyrzutnie rakietowe Wojska Polskiego.

Zdjęcie Wóz dowodzenia Heron podczas prób do defilady Święta Wojska Polskiego w Warszawie / @MariuszCielma / Twitter

Masa bojowa: 22000 kg

Napęd: silnik Tatra T3C-928-90 o mocy 402 KM



Prędkość maksymalna: 120 km\h

Zasięg jazdy: 700 km