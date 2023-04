Tym lotniskowcem Chiny chcą „zamknąć” Tajwan. Shandong to duma Pekinu

Lotniskowiec Shandong. Dlaczego jest taki specjalny?

Shandong to drugi lotniskowiec chińskiej marynarki wojennej. Wszedł do służby w 2019 roku. Jak podaje Navy Recognition przy pełnym obciążeniu posiada wyporność ok. 60 do 70 tysięcy ton, co przy długości 305 metrów czyni go najpotężniejszym okrętem spośród wszystkich azjatyckich marynarek wojennych.

Zdjęcie Shandong inaczej jest nazywany Type 002. To bliźniaczy lotniskowiec pierwszego modelu chińskiej marynarki, Liaoning. Jego konstrukcja miała stanowić pomoc w opracowaniu jego potężniejszego następcy nazwanego Fujian /@lixi32730051 /Twitter

Na pierwszy rzut oka Shandong nie jest taki wyjątkowy. To tak naprawdę sowiecki lotniskowiec klasy Kuzniecow, w chińskich barwach. Jeśli nie kojarzycie, to Rosja posiada jeden lotniskowiec tej klasy, który słynie z tego, że większość swojego życia spędził w portach na naprawach.

Niemniej Chińczycy odrobili lekcję i dobrze zaprojektowali swój lotniskowiec. Wyposażony jest w cztery konwencjonalne turbiny parowe, które pozwalają na rozpędzenie okrętu do 31 węzłów. Z systemów elektronicznych najważniejsze są dwa radary Typ 346A S-band AESA i Typ 382.

Zdjęcie Shandong może pomieścić 32 myśliwce i 12 helikopterów /@IndoPac_Info /Twitter

Konstrukcyjnie Shandong nie wyróżnia się szczególnie. Dlaczego jest więc taki wyjątkowy dla Pekinu? Jest to pierwszy w historii lotniskowiec zbudowany w całości przez chiński przemysł. Dla Chińczyków jest symbolem siły militarnej ich kraju i pierwszym krokiem w drodze do dominacji na Pacyfiku. Shandong miał pokazać możliwości Chin w tworzeniu lotniskowców, które wykorzystano do budowy okrętu Fujian, będącego pierwszą jednostką w całości zaprojektowaną w Chinach.

Wykorzystanie Shandong w manewrach na tak dużą skalę ma być więc pokazaniem Tajwanowi i Stanom Zjednoczonych zarówno obecnej, jak i przyszłej potęgi chińskich lotniskowców. Nawet jeśli nie jest on tak potężny, jak amerykańskie lotniskowce, dla Chińczyków sama jego obecność na Pacyfiku jest wielkim wydarzeniem.