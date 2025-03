Enceladus to skuty lodem księżyc, który pod powierzchnią ma skrywać ocean . Sonda Cassini należąca do NASA uchwyciła dwie dekady temu gejzery w postaci pióropuszów pary wydobywającej się z tego obiektu. To rozbudziło środowisko naukowe. Zespół badaczy z Dartmouth College postanowił przyjrzeć się temu zjawisku dokładniej.

Podobnym księżycem jest Europa, czyli lodowy obiekt znajdujący się w pobliżu Jowisza. To również dobre miejsce do szukania życia poza Ziemią. W trakcie są już dwie misje, które pozwolą dokładniej zbadać tego satelitę pod tym kątem. Są to JUICE agencji ESA oraz Europa Clipper Amerykanów z NASA. Obie sondy dolecą do celu dopiero na przełomie tej i przyszłej dekady. Tak więc na pierwsze efekty badań trochę jeszcze poczekamy.