Część naukowców twierdzi, że życie pozaziemskie rzeczywiście istnieje i w celu jego szukania wcale nie potrzeba opuszczać naszego systemu. Może ono występować w Układzie Słonecznym i do tej pory uczeni wybrali kilka celów, które są warte zbadania pod tym kątem. Na liście jest jeden z wielu księżyców Jowisza i ma tam wkrótce polecieć sonda Europa Clipper.

Start misji sondy Europa Clipper w październiku

Rodzi się jednak pytanie: gdzie szukać życia poza Ziemią? Wenus czy Mars, a więc nasze sąsiednie planety, są obecnie pod tym względem mało obiecujące. Układ Słoneczny ma jednak mnóstwo księżyców, w tym lodowych, gdzie mogą występować jakieś organizmy. Jednym z nich jest jowiszowa Europa.

Badacze już od lat zwracają uwagę na Europę jako wyjątkowy księżyc Jowisza. Obiekt jest skuty lodem, ale pod jego powierzchnią istnieje płynny ocean. Poza tym zaobserwowano tam gejzery, a więc istnieje prawdopodobieństwo występowania energii, który sprzyja powstawaniu życia. W podobnych miejscach rodziło się ono dawno temu na Ziemi.

Zdjęcie Sonda Europa Clipper zbudowana przez NASA. / NASA/Frank Michaux / materiały prasowe

Księżyc Jowisza zostanie dokładniej zbadany poprzez sondę Europa Clipper, którą budowano od kilku lat. Statek jest już gotowy do lotu i wkrótce zostanie wystrzelony w kosmos. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zostanie on wyniesiony w przestrzeń wielką rakietą Falcon Heavy firmy SpaceX. NASA wierzy, że nastąpi to już 10 października. Potem jednak sondę czeka kilka lat długiej podróży.

Sonda Europa Clipper sprawdzi warunki dla życia pozaziemskiego

NASA oraz naukowcy skupieni przy tym projekcie wierzą, że sonda Europa Clipper rzeczywiście pozwoli zbadać księżyc Jowisza pod kątem warunków, które byłyby niezbędne dla życia pozaziemskiego. Statek ma wykonać nad powierzchnią obiektu kilkadziesiąt lotów (podstawowy harmonogram zakłada 45). W trakcie wybranych z nich ma zbliżyć się na odległość zaledwie 25-100 km. Tak blisko nie była jeszcze żadna sonda.

Europa ma gejzery, które znajdują ujście w pęknięciach skorupy z lodu. Sonda ma bardzo czułe instrumenty, które pozwolą dokładniej zbadać to środowisko. Pamiętajmy jednak, że celem misji nie jest bezpośrednie szukanie życia poza naszą planetą, a sprawdzenie dla niego potencjału.

Wideo youtube

Podróż statku będzie jednak długa. Agencja zakłada, że Europa Clipper doleci do księżyca Jowisza po około 5,5 roku od startu. To oznacza, że znajdzie się u celu dopiero w 2030 r. Potem powinna rozpocząć badania. Warto dodać, że jest to największa w historii sonda kosmiczna zbudowana przez NASA, która dotyczy misji międzyplanetarnych. Z rozłożonymi panelami słonecznymi jest niemal tak długa jak wysokość Statuy Wolności.

Księżyc Jowisza zostanie zbadany także przez sondę ESA

Warto dodać, że to niejedyna misja związana z tym księżycem Jowisza. W trakcie jest już inne przedsięwzięcie. Mowa o statku JUICE, który został wystrzelony jakiś czas temu przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Misja JUICE skupi się na trzech księżycach Jowisza. Poza Europą są to Ganimedes oraz Kallisto. Statek ma szukać wody oraz oznak związanych z życiem. W tym przypadku badania będą prowadzone w przyszłej dekadzie, gdy sonda osiągnie cel.