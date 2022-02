Ukraińscy żołnierze z 54. brygady stacjonującej na wschodzie kraju przecierali oczy ze zdumienia, kiedy nagle odezwały się ich wszystkie telefony komórkowe sygnałem "przyszła wiadomość". Nadawca był anonimowy, ale treść SMS budziła grozę. Ktoś "życzliwy" radził ukraińskim żołnierzom, aby zamiast myśleć o walce zaczęli ratować własne życie.

"Decyzją Moskwy rosyjskie Siły Zbrojne już są w Donbasie! To ostatnia szansa, abyś mógł uratować swoje życie - natychmiast opuść strefę ATO!" treść SMS, który otrzymali ukraińscy żołnierze na kilkanaście godzin przed atakiem Rosjan

Uciekaj ze strefy ATO... ratuj swoje życie!

"Strefa ATO" to hasło używane bardzo często przez rosyjską propagandę i znaczy tyle co "strefa operacji antyterrorystycznej". W ten sposób Putin i jego armia daje sygnał, że rosyjskie wojska walczą z terrorystami. Sformułowanie "strefa ATO" pojawiło się po raz pierwszy podczas wojny w Donbasie w 2014 roku. Tajemnicze SMS-y od "życzliwych" zawierały także konkretną informację, jak długo zajmie Rosji rozprawienie się z Ukrainą. Według anonimowego nadawcy rosyjskie wojska zmiażdżą Ukraińców w dwa dni!



Zniszczyć morale Ukraińców... tak działa elektroniczna broń Rosjan!

Dla ekspertów to oczywiste, że tajemnicze SMS-y zostały wysłane przez nowe, rosyjskie jednostki walki elektronicznej. Przejmują one kontrolę nad systemami telefonii komórkowej, a następnie są w stanie na wybranym obszarze wysyłać dowolne komunikaty na ekrany laptopów czy telefonów komórkowych. Systemy typu LEER-3 EW są w stanie bezbłędnie zlokalizować dowolny telefon komórkowy, który znajduje się na terenie operacji wojennej. W dobie mediów społecznościowych ukraińscy żołnierze relacjonują kolejne wydarzenia dla rodziny i znajomych przesyłając do sieci filmy czy zdjęcia z linii frontu. Teraz muszą spodziewać się komunikatów w stylu "Jeśli natychmiast nie uciekniesz - zginiesz!". Cel walki elektronicznej jest jeden - wystraszyć i zniechęcić żołnierzy wroga do dalszej walki.