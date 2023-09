Udają turystów i "błądzą" w okolicy baz wojskowych. Chińscy szpiedzy w akcji

Wygląda na to, że chińscy szpiedzy świetnie radzą sobie w Stanach Zjednoczonych i jak sugeruje The Wall Street Journal w swoim ekskluzywnym raporcie - agenci Państwa Środka, którzy czasami udawali turystów, w ciągu ostatnich kilku lat ponad 100 razy uzyskali dostęp do amerykańskich baz wojskowych i innych wrażliwych miejsc. Dziennikarze gazety powołują się na amerykańskich urzędników, którzy opisują tego typu incydenty jako potencjalne formy szpiegostwa i wyjaśniają, że w zeszłym roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, FBI i inne agencje przeprowadziły kontrolę, aby spróbować ograniczyć częstotliwość tych naruszeń.

Przepraszam, ja tylko oglądam!

O jakich naruszeniach mowa? Większość z nich ma miejsce na obszarach wiejskich, z daleka od głównych atrakcji turystycznych czy komercyjnych lotnisk, co z miejsca budzi podejrzenia. Podczas jednego z takich incydentów przyłapano obywateli Chin nurkujących z akwalungiem w pobliżu przylądka Canaveral, gdzie znajduje się Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy'ego, a "chińskich turystów", kręcących się po okolicy i robiących zdjęciach, nie brakowało też w innym miejscu na Florydzie, a mianowicie ośrodku wywiadowczym w Key West. Jak podaje The Wall Street Journal, część z tych przypadków zakończyła się aresztowaniem i wyrokami więzienia.