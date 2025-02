Teheran raz za razem prezentuje nowe systemy bojowe, a zaczęło się gdzieś w 2023 roku, kiedy pochwalił się pierwszym wyprodukowanym w tym kraju hipersonicznym pociskiem balistycznym o zasięgu 1400 km - potem poszło już z górki. Poznaliśmy zaawansowany dron bojowy Mohajer-10 wyraźnie inspirowany amerykańskim systemem MQ-9 Reaper, dron-kamikadze Sina do złudzenia przypominający modele Switchblade 300 czy drony zwiadowcze Shahed-147 typu HALE (ang. High-altitude Long-endurance) latające na dużych wysokościach i na dalekie odległości.

Na drugą rocznicę inwazji na Ukrainę Iran dostarczył też Moskwie nową wersję swoich niesławnych dronów-kamikadze Shahed-136, czyli Shahed-238. Pod koniec sierpnia 2024 r. mogliśmy zobaczyć pierwszy irański "dronowiec", czyli lotniskowiec do transportu i rozmieszczania dronów, chwilę później dotarły do nas informacje, że Iran dostarczył Rosji pierwszą partię taktycznych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu naprowadzanych satelitarnie Fath-360, a pod koniec stycznia poznaliśmy dron GAZA, który został wyposażony w osiem precyzyjnie naprowadzanych pocisków Sadid-345 .

I to ciągle nie koniec, bo właśnie poznaliśmy jego najnowszą produkcję, a mianowicie pierwszy na świecie dron-kamikadze wystrzeliwany spod wody, sygnalizujący nową erę zagrożeń morskich. Jak przekonują specjaliści bulgarianmilitary.com, to osiągnięcie - łączące w sobie technologię stealth, sztuczną inteligencję i precyzyjne namierzanie celów - ma potencjał zakłócenia strategicznej równowagi nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale i poza nią.

Bo chociaż armie świata intensyfikują rozwój dronów i programów przeciwdronowych, najnowszy pomysł Iranu wymyka się większości tego rodzaju systemów. Bezzałogowiec atakujący z morskich głębin to unikalne zagrożenie zarówno dla jednostek wojskowych, jak i cywilnych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych dronów morskich operujących na powierzchni wody, system ten korzysta z elementu zaskoczenia, co dodatkowo utrudnia jego wykrycie i przechwycenie.