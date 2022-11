Ukraina ma nową broń na Rosjan. To modyfikacja popularnego wozu bojowego

Nową broń mają ukraińskie siły powietrznodesantowe, które pokazały ją podczas ceremonii ich święta.

Na jednym zdjęciu z uroczystości wśród kilku ciężkich maszyn widać dwa wozy BRM-1К, z wieżą od nowszego pojazdu BMD-2.

Taka modyfikacja zapewnia zwiększoną siłę ognia, pozwalając na znacznie lepszą walkę z rosyjskimi pojazdami, a nawet helikopterami.

Dzięki niej Ukraińcy posiadają nową i bardziej zabójczą wersję popularnego wozu bojowego, który także używany jest w armii rosyjskiej.

Zdjęcie Na zdjęciu z ceremonii uwagę przykuwają dwa niewidziane wcześniej pojazdy. Są to zmodyfikowane przez Ukraińców pojazdy BRM-1K, które pomogą im w walce z Rosjanami / Ukraińskie Siły Powietrzno-Szturmowe / materiały prasowe

Co potrafi ukraińska modyfikacja popularnej broni?

Od początku wojny w Ukrainie jedna, jak i druga strona prowadzi szybkie modyfikacje swojego sprzętu, aby zdobyć przewagę. Szczególnie ważne jest to teraz dla strony ukraińskiej, która chce jak najmocniej wykorzystać moment kontrofensywy przed nastaniem zimy. Nowa modyfikacja wozu bojowego BRM-1K może im w tym pomóc.

BRM-1K to wóz mający prowadzić bojowy rekonesans, którego konstrukcja powstała na bazie sławetnego BWP-1. Jest szeroko wykorzystywany podczas Wojny zarówno przez Rosjan, jak i Ukraińców. Sama konstrukcja pozostawia jednak już wiele do życzenia, zwłaszcza pod kątem uzbrojenia, które opracowano jeszcze w latach 70. Głównym zawodem jest tu archaiczne działo 2А28 Grom, które ma za zadanie zwalczać cele opancerzone, jednak dziś może co najwyżej porysować ich lakier.



Nowa modyfikacja ukraińskich BRM-1K sprawia, że są znacznie lepsze niż ich odpowiedniki w rosyjskiej armii. Wóz był konstrukcją przejściową, posiadającą kilka cech nowszych konstrukcji. Pozwoliło to Ukraińcom zamontować na swoich BRM-1K wieżę z nowocześniejszego pojazdu BMD-2.

Zdjęcie BMD-2 nie jest nowoczesną konstrukcją jak na dzisiejsze standardy, ale jego wieża znacznie poprawia zdolności bojowe BRM-1K /123RF/PICSEL

Wieża ta posiada karabin maszynowy PKT do zwalczania piechoty i system wystrzeliwania kierowanych pocisków przeciwpancernych 9M111 Fagot, jednak najważniejsze jest tu 30 mm działko 2A42, zastępujące przestarzałe działo "Grom". Nowe działko pozwala skutecznie nawiązywać walkę z lekkimi pojazdami opancerzonymi Rosjan. Ponadto w trudnej sytuacji, może pozwolić na zwalczanie nisko lecących maszyn jak helikoptery czy w rzadkich przypadkach wolne samoloty. Działko do dziś jest montowane na nowych konstrukcjach, m.in. BMPT Terminator.



Rosjanie pomogli opracować nową broń ukraińskiego arsenału

Modyfikacja, którą widać na BRM-1K ukraińskich sił powietrznodesantowych nie jest rewolucyjna, ale jest logicznym posunięciem w kwestii poprawiania możliwości bojowych, zwłaszcza wobec ciągłego znajdywania porzuconego rosyjskiego sprzętu.

Wieże BMD-2 wykorzystane w modyfikacji pochodzą najprawdopodobniej z rosyjskich zapasów. Niedawno zresztą Ukraińcy zdobyli jeden z takich pojazdów w okolicach Chersonia. Możliwe więc, że Ukraińcy "pożyczyli" sobie części z któregoś rosyjskiego BMD-2.

Trudno stwierdzić, czy taka modyfikacja zagości w innych ukraińskich pojazdach. Pomimo możliwości przerzucania niektórych części z pojazdów na podwoziach BWP-1 i BWP-2, nie jest to szczególnie łatwe i opłacalne na masową skalę. Jednak dzięki "rosyjskim dostawom sprzętu", Ukraińcy mogą pozwolić sobie na znacznie szersze działania w ulepszaniu już eksploatowanego sprzętu.