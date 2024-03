Ukraina: Oni chcą żyć. Rosyjski żołnierz poddaje się dronowi

To, że Rosjanie niekoniecznie chcą umierać za sprawę, którą nie do końca pojmują czy nawet popierają, wiemy nie od dziś. Nowe nagranie, które ukazało się w sieci za sprawą ukraińskiego wojska, pokazuje zaś dobitnie, jak często wygląda to w praktyce.

Zdjęcie Według Putina jego żołnierze mieli być waleczni. Oni poddają się... dronowi / East News