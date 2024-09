Protektor oferuje naprawdę imponujące parametry techniczne, w tym ładowność do 4000 kg oraz silnik o mocy 190 koni mechanicznych, pozwalający na osiągnięcie prędkości do 60 kilometrów na godzinę. Do tego gwarantuje balistyczną ochronę na poziomie Stanag 4569 poziom 1 i utrzymuje łączność z operatorem na dystansie przekraczającym 15 kilometrów. Zintegrowany z systemem świadomości sytuacyjnej ICoMWare, może być szeroko wykorzystywany w różnorodnych scenariuszach bojowych.

Jego wszechstronność pozwala zaś na wielorakie zastosowania, takie jak rozpoznanie, start dronów z niebezpiecznych lokalizacji, ewakuacja rannych oraz transport ładunków i amunicji. Może również zostać skonfigurowany jako robot bojowy, zdolny do walki z wrogimi pojazdami opancerzonymi lub siłami przeciwnika. Dodatkowymi zaletami Protektora mają być jego opłacalność oraz szybka zdolność produkcyjna.