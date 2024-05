Pociski RIM-7 Sea Sparrow strącają drony nad Ukrainą

Pokazany FrankenSAM bazuje na poradzieckiej wyrzutni rakiet ziemia-powietrze Buk-M1, która do dziś stanowi jeden z najważniejszych elementów obrony powietrznej Ukrainy. Jednak w wersji amerykańsko-ukraińskiej wykorzystuje nowe pociski. Zamiast kontenerów ze standardowymi pociskami serii 9М38, ten FrankenSAM wykorzystuje pociski RIM-7 Sea Sparrow. W ten sposób USA zapewnia ukraińskim żołnierzom dodatkową amunicję obrony powietrznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu znanych im systemów uzbrojenia.

Zdjęcie Pocisk RIM-7 Sea Sparrow / Wikimedia

Specyfika pocisków RIM-7 Sea Sparrow:

Długość: 3,66 m

Szerokość: 2,3 m

Waga: 226.8 kg (wersje RIM-7F i RIM-7M), 231 kg (wersja RIM-7P)

Napęd: silnik rakietowy na paliwo stałe Hecules Mk 58

Prędkość maksymalna: 4 Ma (4 939 km/h)

Zasięg: 22 km (wersje RIM-7F i RIM-7M), 26 km (wersja RIM-7P)

Maksymalny pułap: 8,5 km (wersje RIM-7F i RIM-7M), 15,2 km (wersja RIM-7P)

Ogromna skala programu FrankenSAM

Widziana na zdjęciu wyrzutnia to tylko jeden z trzech znanych elementów programu FrankenSAM. Obok zmodyfikowanego Buk-M1 jest jeszcze jedna niezidentyfikowana wyrzutnia obrony powietrznej, którą przystosowano do wystrzeliwania amerykańskich pocisków AIM-9M Sidewinder. Trzecim ma być "ukrainizacja" Patriotów, do których implementuje się elementy z ukraińskich systemów obrony powietrznej np. radary.

Celem programu FrankenSAM jest tanie i szybkie zaopatrzenie Ukraińców w dostępną amunicję do obrony nieba z wykorzystaniem zachodniej technologii. To naturalne działanie biorąc pod uwagę, że dostawy kolejnych zachodnich systemów jak baterie Patriot czy IRIS-T potrafią się przedłużać. Dzięki takiemu rozwiązaniu jak FrankenSAM Ukraina mają poczucie, że nie są sami w wojnie z Rosją.



