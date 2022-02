Ukraińcy będą strzelali do Rosjan polskimi Piorunami

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że polska armia przekazała ukraińskiej zestawy rakietowe Piorun. Ma to związek z narastającym napięciem na granicy Ukrainy i Rosji. Po stronie rosyjskiej koncentrują się coraz większe oddziały żołnierzy i ciężkiego sprzętu.

Wszystkie przesłanki świadczą o możliwości dojścia do inwazji rosyjskiej na naszego sąsiada na niespotykaną dotąd skalę. Po pociskach przeciwpancernych od Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, nadszedł czas na polskie Pioruny.



- Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun oraz amunicję - możemy przeczytać na Twitterze.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to zmodernizowana wersja zestawu Grom. Warto tutaj przypomnieć, że ten rewelacyjny sprzęt pokazał swoje możliwości w konflikcie w Gruzji, za który odpowiada Rosja. Na dwanaście wystrzelonych rakiet Grom, dziewięć trafiło w rosyjskie samoloty.

- Przekażemy Ukrainie siedemdziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych Grom, ale także lekkie moździerze oraz drony - powiedział w Kijowie Matusz Morawiecki

Zestaw przeciwlotniczy Piorun ma masę 16.5 kg, składa się z 10.5 kg pocisku rakietowego, wyrzutni, mechanizmu startowego i naziemnego bloku zasilania. Jak czytamy na witrynie zakładów Mesko, system przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych poruszających się z prędkością 1440 km/h na wysokości od 10 do 4000 metrów i odległości od 500 do 6500 metrów.