Ukraińcy chcą wysłać "pozdrowienia" dla Iranu. Jest tylko jeden warunek

W tej sytuacji Ukraińcy proponują rozwiązanie bardziej radykalne, czyli zniszczenie atakiem z powietrza irańskich zakładów produkujących drony. Irańczycy wyraźnie biorą to pod uwagę, bo produkcję dronów rozmieścili w kilku miejscach, w tym zakładach na terenie Syrii. Produkcja dronów rozpoczyna się także w fabryce w Jełabudze w Rosji, dla której Iran dostarcza części.

W tajnym raporcie przekazanym grupie państw G7 jest informacja, że ukraińska armia jest gotowa przeprowadzić ataki rakietowe na fabryki w Rosji i Syrii, a także oczywiście w Iranie. Problemem są jednak pociski dalekiego zasięgu, które musiałyby im dostarczyć państwa NATO.



Amerykanie mieli zapewnić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, że Waszyngton dostarczy Kijowowi niewielką liczbę pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. Być może to właśnie one mogłyby zostać użyte przez Ukrainę do realizacji planu rozwiązania problemu z irańskimi dronami.