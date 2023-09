Wszystkie zestrzelone za pomocą "zabytkowego" wyposażenia, w tym radzieckiego karabinu maszynowego Maxim z 1944 r. i mniejszego czechosłowackiego karabinu maszynowego ogólnego przeznaczenia z 1964 r. Jest to możliwe, bo choć irańskie drony mogą pochwalić się imponującym zasięgiem nawet 2,5 tys. km, to latają relatywnie wolno, tj. do 185 km na godzinę, co czyni je odpowiednimi celami dla karabinu maszynowego.



Szczególnie że Maxim M1910, wprowadzony do walki po raz pierwszy już w 1910 roku, doczekał się kilku przydatnych nowoczesnych modyfikacji, jak optyka i tłumiki. Co więcej, 3-4-osobowe oddziały korzystają z tabletów, gogli noktowizyjnych i laserów do śledzenia nadlatujących dronów, które na dodatek są głośne i tym samym łatwe do zlokalizowania.

Dron Shahed jest łatwiejszy do zestrzelenia, jeśli leci w twoją stronę. Kiedy brzęczy na niebie, przed oddaniem strzału celujesz, jak myśliwy strzelający do antylopy komentuje jeden z sędziów dla WSJ.

I niestety wygląda na to, że "łowcy Shahedów" będą mieli niebawem jeszcze więcej pracy. W związku ze zbliżającą się zimą, narastają obawy przed nową rosyjską kampanią powietrzną przeciwko sieci energetycznej Ukrainy, podobną do nalotu z zeszłej zimy, który zmusił mieszkańców Kijowa i innych miast do przerw w dostawie prądu w najzimniejszych miesiącach, a niedrogie irańskie drony - produkowane już również na terenie Rosji - stały się podstawową bronią w arsenale Kremla.