W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy o skutecznych ukraińskich akcjach odbijania kolejnych miejscowości okupowanych przez rosyjską armię i wiele z nich ma pewien wspólny punkt. A mianowicie Ukraińcy atakują małymi grupami, przybijając do brzegu pod osłoną nocy - teraz dowiadujemy się, że często wykorzystywane są w tym celu... kajaki. Mówiąc precyzyjniej, jak podaje w nowej publikacji ABC News, kajaki bojowe Połoz-M16, które zdaniem testujących je inżynierów i sił specjalnych, mogą zmienić oblicze ukraińskiej kontrofensywy.

Kajaki bojowe Połoz-M16. Zmienią oblicze ukraińskiej kontrofensywy?

To specjalnie zaprojektowana jednostka pływająca, która kosztuje około 2,5 tys. dolarów za sztukę (dziesięć razy mniej niż podobne zachodnie modele), może przewozić do trzech żołnierzy i 250 kg ładunku. Za sprawą polietylenowej konstrukcji jest trwała, ale jednocześnie lekka i zwrotna, a zastosowanie napędu elektrycznego pozwala na ciche poruszanie się (jest też oczywiście możliwość klasycznego wiosłowania). Wszystko to sprawia, że - jak przekonuje producent Połoz-M16, Adamant Verf - jest to sprzęt optymalny do tajnych operacji rzecznych na południowych krańcach Dniepru, składających się z wysepek i bagien.

Nasz Połoz nie boi się żadnej kuloodpornej łodzi motorowej. Potrafi ukryć się w trzcinach i strzelać do wroga jak na strzelnicy komentuje w wypowiedzi dla ABC News, Serhij Ostaszenko, dyrektor generalny firmy Adamant Verf.