Ukraińcy dostali od Polaków czołg. Chwalą się nim w boju

Ukraińcy chwalą się polskim czołgiem PT-91 Twardy

Co ciekawe, istnieje tylko jedno udokumentowane zniszczenie Twardego, co oznacza, że jest to naprawdę potężna maszyna. Ukraińcy przez ostatnie ponad 2 lata wojny zmodyfikowali nasze maszyny, by jeszcze lepiej sprawowały się na froncie. Żołnierze chwalą je za ich elastyczność w realizacji różnych misji i wytrzymałość. Co ciekawe, na zdjęciu opublikowanym przez członków 117. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej można zobaczyć różne wcześniej nieznane modyfikacje, które mają zapewnić dodatkową ochronę.

Czołg otrzymał dodatkowe kostki ERA Kontakt-1 na dolnej płycie kadłuba i po bokach, gdzie uzupełniły one oryginalne polskie kostki ERA ERAWA. Dodatkowo czołg dostał prowizoryczny pancerz listwowy, który umieszczono po bokach i wokół wieży. Nie zabrakło też popularnej ostatnio klatki ochronnej w górnej części czołgu, chroniącej przed dronami kamikadze. Wymieniono też oryginalne błotniki na gumowe.