Mało kto wie, że rząd Wielkiej Brytanii wysłał w 2024 roku do Ukrainy bardzo ciekawy sprzęt pancerny. Tym razem były to lekkie czołgi FV107 Scimitar produkowane przez spółkę joint venture brytyjskiego koncernu BAE Systems i niemieckiego Rheinmetall. Te pojazdy pancerne idealnie nadają się do misji rozpoznawczych realizowanych w przestrzeni miejskiej.

Ukraina miała otrzymać co najmniej 23 sztuki pojazdów FV107 Scimitar. Zostały one wycofane z brytyjskiej armii, a następnie wyremontowane i przygotowywane do specyfiki działań wojennych toczonych w Ukrainie. Nie można tutaj nie wspomnieć, że Siły Zbrojne Ukrainy mają do dyspozycji nową wersję FV107 Scimitar, a mianowicie oznaczoną symbolem Mk II. Jest to wersja zmodernizowana na bazie cennych doświadczeń pozyskanych w misjach w Iraku i Afganistanie.

Ukraina ma na wyposażeniu czołgi FV107 Scimitar

Modernizacja głównie polegała na wzmocnieniu pojazdów gąsiennicowych nowymi wersjami pancerza znajdującego się na nadwoziu, w postaci prętowanego grilla, który zabezpiecza przed dronami i pociskami kumulacyjnymi. Zabezpieczono też podwozie przed nowymi minami. Drastycznie zwiększono przez to bezpieczeństwo załogi. Nie zapomniano też o zapewnieniu jej większego komfortu podczas prowadzenia działań w terenie.

FV107 Scimitar został uzbrojony w karabin maszynowy L7 kalibru 7,62 mm i automatyczną, 30-mm armatę L21 RARDEN. Jako że nie ma ona automatycznej stabilizacji, oddanie strzału może odbywać się tylko podczas postoju. Co ciekawe, FV107 Scimitar w 2002 roku trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najszybszy czołg świata. Podczas testów osiągnął on prędkość 82 km/h. Tymczasem jordańska wersja tego czołgu, z nowym silnikiem, może rozpędzić się do nawet 90 km/h.

Ukraina ma trzy typy brytyjskich czołgów

FV107 Scimitar ma 4,9 m długości, 2,24 m szerokości, 2,1 m wysokości i masę 8070 kg. Na jego pokładzie znalazł się silnik wysokoprężny Cummins BTA 5,9 l o mocy 190 KM (141,7 kW). Niestety, nie wiadomo, ile obecnie brytyjskich czołgów wciąż jest w użytku w Ukrainie, ale Scimitary to nie jedne maszyny pancerne z Wielkiej Brytanii w tym kraju.

Nie można tutaj nie wspomnieć, że Siły Zbrojne Ukrainy dysponują lekkimi czołgami FV101 Scorpion i potężnymi Challengerami 2. Maszyna została wykonana w czołgowej technologii "stealth", czyli jej kształt ogranicza sygnaturę radarową i wykrywalność przez systemy radarowe. Do ochrony przed pociskami nie zabrakło też granatów dymnych i pancerza reaktywnego.

