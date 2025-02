Często nie zdajemy sobie sprawy ze skali wsparcia, jaką Ukraina otrzymuje od zachodnich sojuszników, ale obserwatorzy skrupulatnie śledzą wszystkie doniesienia. Dzięki temu wiemy na przykład, że ukraińska flota Humvee liczy aktualnie ok. 5 tys. egzemplarzy . Większość z tych pojazdów została dostarczona w ramach pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych i innych państw sojuszniczych, głównie w wersjach nieopancerzonych.

Ukraińskie siły zbrojne szeroko wykorzystują HMMWV do działań bojowych i logistycznych, doceniając ich zdolności terenowe i wszechstronność, a także łatwość modyfikacji - wystarczy tylko wspomnieć, że często wykorzystywane są one jako platforma dla ciężkiego uzbrojenia . I tak widzieliśmy już dwumiejscową wersję M1152 wyposażoną w różne systemy, w tym wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową, przeciwlotnicze systemy rakietowe oraz inne rodzaje broni.

A przykładów nie trzeba daleko szukać, bo dosłownie na początku lutego ukraińscy inżynierowie zaprezentowali HMMWV przekształcony w wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową z wykorzystaniem prowadnic rurowych radzieckiego systemu BM-21 Grad . I chociaż było to poważne wyzwanie, bo BM-21 Grad jest znany z potężnych 122 mm rakiet, a jego oryginalne podwozie zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać znaczne obciążenia podczas wystrzału, zdaniem Kijowa modyfikacja zakończyło się pełnym sukcesem.

Dziś w sieci pojawiło się z kolei nagranie, na którym oglądamy HMMWV wyposażony w szereg anten na dachu, które nie są jego typowym wyposażeniem. To ciekawy widok, ponieważ sugeruje, że pojazd został przystosowany do walki elektronicznej, a takiego wykorzystania amerykańskiej legendy jeszcze nie widzieliśmy .

Jak sugerują eksperci bulgarianmilitary.com, duża liczba i różnorodność anten na tym konkretnym HMMWV sugeruje ich zdaniem, że jednostka oferuje sprzęt do przechwytywania, zakłócania lub manipulowania sygnałami elektronicznymi - niewykluczone, że niektóre z nich służą do tzw. spoofingu, czyli celowego wprowadzania w błąd systemów nawigacyjnych i celowniczych przeciwnika .

To wskazuje na zastosowanie pojazdu jako platformy walki elektronicznej (EW), mającej na celu zakłócanie komunikacji wroga, systemów radarowych lub sieci GPS . Zdolności walki elektronicznej odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach, ponieważ pozwalają uzyskać znaczącą przewagę poprzez neutralizację lub osłabienie skuteczności technologii przeciwnika.

I nie da się ukryć, że wykorzystanie Humvee jako platformy dla takich systemów wpisuje się w trend adaptowania istniejących i powszechnie dostępnych zasobów wojskowych do nowych zastosowań. Zwłaszcza że mobilność, zdolności terenowe oraz istniejąca infrastruktura HMMWV czynią go idealnym kandydatem do szybkiego rozmieszczenia w różnych środowiskach, w tym właśnie wymagających działań z zakresu walki elektronicznej.