Wozy bojowe CV9040C, które Ukraina otrzymała od Szwecji to niezwykle potężne maszyny walczące za naszą granicą. Obecnie biorą udział w potyczkach na froncie w okolicach Bachmutu. Cechują się dużą siłą ognia, skuteczną ochroną przed minami i ergonomią zapewniającą dobre warunki dla załogi.

Wozy CV90 w rękach Ukraińców mają jeszcze jedną specjalną rzecz, dzięki której górują nad rosyjskimi maszynami. To kamuflaż Barracuda MCS, który dosłownie ukrywa go przed kierowanymi pociskami. Co ciekawe Ukraińcy pokazali, że część z tych kamuflaży jest przeznaczona na teatr... pustynny.

Reklama