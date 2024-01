Ukraińcy mieli przeprowadzić skuteczny atak hakerski i sparaliżować rosyjskie centrum kosmiczne, dostarczające dane i usługi dla m.in. wojska. Skala zniszczeń, o których się mówi, jest ogromna. Jak podał HUR, zniszczono aż 280 serwerów, ok. 2 miliony gigabajtów danych. Wojsko i służby straciły dostęp do tak strategicznych danych, jak zdjęcia satelitarne, a co za tym idzie informacje meteorologiczne i o stanie przestrzeni kosmicznej oraz sytuacji na froncie.

Jak podają ukraińskie serwisy informacyjne, za atakiem ma stać grupa "BO Team". Według ukraińskiego wywiadu, celem padł największy oddział (z trzech) "Planety". — Skutki są opłakane! Wartość utraconych przez Rosję zasobów może wynosić co najmniej 10 milionów dolarów. Rosjanie stracili dostęp do unikalnych badań prowadzonych przez lata — stwierdzono w komunikacie.