Ukraińcy po wypatrzeniu rosyjskiego systemu rozpoczęli prawdziwą kanonadę. Po chwili ciężarówka Kamaz wchodząca w skład systemu R-330Ż Żytiel stanęła w ogniu. W wyniku ostrzału prawdopodobnie ucierpiał także kontener z głównym sprzętem systemu, znajdujący się obok Kamaza.

Zdjęcie Jak podaje portal ArmyRecognition, R-330Ż Żytiel składa się z ciężarówki Kamaz 6x6 ze sprzętem elektronicznym i centrum operowania oraz dodatkowym kontenerem z czteroma masztami teleskopowymi / Ministerstwo Obrony Rosji / Wikipedia

Do tej pory Oryx potwierdził zniszczenie czterech systemów R-330Ż Żytiel. Nawet jego uszkodzenie to duża strata dla Rosjan. Jest on bowiem niezwykle ważnym elementem rosyjskiej wojny elektronicznej.



R-330Ż Żytiel. Rosyjski system walki elektronicznej

Pojazd wszedł na wyposażenie rosyjskiej armii w 2008 roku. Jego zadaniem jest całkowite zagłuszanie fal radiowych, uniemożliwiając tym samym podstawową komunikację na wojnie. Przy tym może znajdować punkty i terminale komunikacji, dając cenne dane wywiadowcze. Co ciekawe R-330Ż Żytiel nie ma możliwości selekcji, więc zakłócenia dotykają także sojuszników.

Zdjęcie Zanim załoga użyje systemu R-330Ż Żytiel, uprzedza o tym pobliskie jednostki / Vitaly Kuzmin / Wikipedia

R-330Ż Żytiel umożliwia odnajdywanie i zakłócenie fal radiowych cywilnych systemów radiowej nawigacji satelitarnej (GPS), terminali systemów łączności satelitarnej "Inmarsat" i "Iridium", czy zagłuszanie stacji komunikacji sieci komórkowej. Zasięg zagłuszanie wynosi 20-30 kilometrów.

Potrafi przy tym zwalczać pociski manewrujące czy drony, zagłuszając ich systemy nawigacji. Można więc zadać sobie pytanie jak żołnierzom 92. Brygady Zmechanizowanej udało się tak blisko podlecieć do R-330Ż? Najprawdopodobniej załoga była w momencie ustawiania urządzenia, co może zająć do 40 minut. Wtedy R-330Ż Żytiel jest bezbronny.

Zdjęcie R-330Ż Żytiel zniszczony przez Ukraińców we wrześniu 2022 / @Teoyaomiquu / Twitter

Rosjanie używają R-330Ż już od wojny w Donbasie. W 2016 roku Ukraińcy zniszczyli jeden z tych systemów podczas walk w rejonie wsi Jasynuowata. Używany jest od samego początku wojny rosyjsko-ukraińskiej.