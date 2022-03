Wielkie brawa należą się tym panom, którzy nie wyglądają na profesjonalnych saperów, a pomimo tego faktu narazili swoje życie, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta. Film przeraża, ponieważ obaj nie mają specjalnego okrycia ochronnego i wykonują całą pracę jakby chwilę wcześniej kosili trawniki, a nie rozbrajali wielką bombę.

Mimo wszystko, udało im się wykręcić zapalnik i zneutralizować bombę, która trafiła tutaj od rosyjskiej armii, ale na przekór agresorowi, nie wybuchła. Ogromne brawa należą się Ukraińcom za odwagę i opanowanie. Wystarczyła chwila nieuwagi i katastrofa murowana.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że na całym obszarze Ukrainy po dwóch tygodniach wojny uzbierały się setki niewypałów. Część z nich już została zneutralizowana, a reszta będzie sukcesywnie rozbrajana. Niestety, nie wszystkie akcje neutralizacji przebiegną w tak pomyślny sposób jak ta z filmu.

Eksperci z NATO przyznali, że obserwacja wydarzeń na Ukrainie i działań armii Rosji daje im do myślenia, jak w tragicznym stanie znajduje się obecnie rosyjskie uzbrojenie. Pomijając fakt wielu niewybuchów w postaci bomb i rakiet, aż strach pomyśleć, jak to ma się do samej broni jądrowej.

Oczywiście, NATO jest zadowolone, że rosyjska armia jest w agonii i sama Ukraina potrafi dać popalić rosyjskim żołnierzom. A musimy pamiętać, że Ukraina to państwo, które nie jest żadną potęgą militarną na świecie. Nie trzeba być jasnowidzem, by przewidzieć wynik starcia Rosji z USA i krajami NATO.