Ukraińcy pokazali, jakim nowym sprzętem zniszczą Most Krymski

Ukraina pokazała nowy morski dron kamikadze

Niestety, nie ujawniono więcej ważnych szczegółów na temat nowej jednostki kamikadze. Pomimo tego faktu, Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały materiał filmowy, na którym możemy posłuchać, co na jego temat sądzi jeden z żołnierzy zaangażowanych w projekt i testy tego sprzętu. Morski dron jest kwintesencją doświadczeń zdobytych przez Ukraińców po dwóch latach wojny.

Co ciekawe, Główny Zarząd Wywiadu i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przygotowują operację specjalną mającą na celu zniszczenie Mostu Krymskiego. Jak pisze "The Guardian", powołując się na anonimowych wysokich urzędników HUR i SBU, do akcji ma dojść jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku. Być może będzie to moment rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa.