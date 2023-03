Ukraińcy pokazali moment ataku systemami HIMARS. Jest nagranie

Systemy HIMARS to skuteczna broń do ataków na Rosjan

Zasięg w zwykłej wersji dochodzi do 85 kilometrów, ale w wersji udoskonalonej o oznaczeniu ER, jest to już nawet 150 kilometrów. Niestety, obecnie u naszego sąsiada systemy HIMARS mają ten mniejszy zasięg. Władze Ukrainy od roku proszą Pentagon o dostarczenie pocisków ATACMS o zasięgu 300 kilometrów, dzięki którym będzie można uderzyć w cele znajdujące się już na terenach Rosji lub ukraińskich, okupowanych przez Rosję, jak np. Krym.

Mobilna wyrzutnia HIMARS mierzy 7 metrów długości, 2,4 szerokości oraz 3,2 metra wysokości. Osiąga prędkość 95 km/h, a jej zasięg na pełnym zbiorniku wynosi 480 kilometrów. Załoga składa się z 3 żołnierzy, a mianowicie kierowcy, operatora uzbrojenia i dowódcy. Kabina, w której przebywają, jest całkowicie zamknięta i opancerzona zapewniając ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej oraz przed odłamkami pocisków artyleryjskich.

Co ciekawe, Polskie Siły Zbrojne zamówiły 20 wyrzutni HIMARS, a już po agresji Rosji na Ukrainę, kolejne 500 wyrzutni. Jest to część najnowszych zakupów MON, które pozwolą niebagatelnie zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju. Oprócz systemów HIMARS, Polskie Siły Zbrojne będą w ciągu najbliższych kilku lat posiadały również dostarczone z Korei Południowej świetne wyrzutnie K239 Chunmoo. 300 sztuk tej broni ma do nas przybyć do roku 2028. Oferują one 300 km zasięgu i wysoką celność.