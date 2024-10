Polskie Kraby dają popalić rosyjskiemu agresorowi

Oprócz tradycyjnych pocisków 155 mm, te urządzenia mogą razić rosyjskie cele precyzyjnymi i potężnymi amerykańskimi pociskami M982 Excalibur. Spędzają one sen z powiek agresora. Rosyjskie media społecznościowe wielokrotnie informowały, że armia zniszczyła za pomocą pocisków i dronów wszystkie działające w Ukrainie polskie armatohaubice Krab. Tymczasem jest to jedno wielkie kłamstwo. Dowodem na to są najnowsze liczne filmy z frontu, na których uwieczniono pracę tych urządzeń.

Sprotyv.info zauważa, że jednak Krabom duże problemy sprawia rosyjska amunicja krążąca Lancet. Część jednostek została zniszczona właśnie przez takie drony. Portal stwierdza, że polskie maszyny zostały wyposażone jedynie w standardowy pancerz dla dział samobieżnych. To za mało dla ochrony przed bezzałogowcami Lancet-3, najbardziej niebezpiecznymi dronami armii Kremla. Tuż przed uderzeniem w cel, mogą osiągnąć prędkość ok. 110 km/h, a głowica bojowa ważny 3 kilogramy.

Czym jest i co potrafi polska armatohaubica AHS Krab?

Siły Zbrojne Ukrainy jakiś czas temu zmodyfikowały część polskich armatohaubic. Wyposażono je w klatki bezpieczeństwa, które mają chronić je przed dronami kamikadze. Może wydawać się, że takie rozwiązanie jest nieskuteczne, ale w większości przypadków jest w stanie ograniczyć zniszczenia w samym pancerzu i dać żołnierzom czas na ewakuację. Czas pokazał, że taka dodatkowa ochrona spełnia swoje zadanie.

AHS Krab to polska współczesna armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Maszyna jest produkowana w Hucie Stalowa Wola. Prototyp został opracowany w 2001 roku, a pierwsze działa zostały przekazane wojsku do badań jedenaście lat później. 155-milimetrowa armatohaubica waży 48 ton i może skutecznie razić cele na odległość do 40 kilometrów. Szybkostrzelność to 6 pocisków na minutę. Obsługa Kraba liczy 5 osób. Jednostka napędowa generuje moc na poziomie 1000 KM i może rozpędzić maszynę do prędkości ok. 70 km/h.