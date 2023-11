Ukraińcy przechwycili całą brygadę rosyjskich BWP-3

BWP-3 to jeden z podstawowych wozów bojowych rosyjskiej armii, który wszedł do służby już w 1987 roku. Stanowi następcę starszych wozów serii BWP 1/2, mając zapewniać lepszą siłę ognia oraz nowocześniejsze systemy zarządzania walką.

Ze względu jednak na brak funduszy po upadku ZSRR przez 20 lat od wejścia do służby miało powstać "tylko" ponad 2000 BWP-3. To niewielka liczba w porównaniu do np. BWP-2, których w samym ZSRR od 1980 roku miało powstać aż 20 000.

Wozy BWP-3 stanowią głównie uzbrojenie rosyjskiej armii, choć osiągnęły niewielki sukces eksportowy m.in. do Kuwejtu, Iraku czy Azerbejdżanu. Po rozpadzie ZSRR cztery sztuki tych wozów trafiły nawet do Ukrainy.

Teraz jednak w wyniku wojny, Kijów może uformować całą brygadę zmechanizowaną z samych BWP-3, przechwyconych od Rosjan. Jak wskazuje Oryx, Ukraińcy od 24 lutego przejęli aż 63 takich maszyn.