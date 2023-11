Izraelskie Siły Obronne (IDF) odkryły dzisiaj (09.11) nową fabrykę dronów w cywilnym budynku w północnej części Strefy Gazy. Terroryści Hamasu wykorzystywali obiekt do produkcji i przechowywania dronów i innej broni. IDF stwierdziło, że obok sypialni dziecięcej znaleziono także materiały wybuchowe i plany operacyjne Hamasu.

Na dowód, przedstawiciele IDF opublikowali film, na którym udokumentowano wejście do budynku i jego inspekcję. Żołnierze IDF odkrywają tam m.in. części drona. Izraelski rząd oświadczył, że budowa fabryki i składu broni w cywilnym budynku mieszkalnym jest kolejnym dowodem na to, że Hamas wykorzystuje obszary gęsto zaludnione do ochrony swojej infrastruktury terrorystycznej.

