Bunkry Schroedingera

Ukraińcy robią wszystko, aby pokazać, że nie zaniedbują kwestii fortyfikacji. W tym tygodniu premier Ukrainy Denys Szmyhal mówił o przekazaniu przez Kijów dodatkowych 790 mln dolarów na budowę linii obronnych.

Kwestia fortyfikacji stała się bowiem wizerunkowym problemem Ukrainy, po upadku Awdijiwki. Pojawiły się bowiem doniesienia mediów, jak i samych żołnierzy o nieprzygotowanej obronie na zachód od miasta. Tym samym nie wykonano poleceń z listopada 2023 roku, gdzie zlecono budowę takich fortyfikacji.



- Żołnierze w tym rejonie (w sektorze Avdiivka - red.) twierdzą, że żołnierze przydzieleni do misji bojowych są zmuszeni do kopania okopów, często pod ostrzałem. Złożoność zadania oznacza, że sama siła robocza nie wystarczy - donosi The Wall Street Journal w artykule z 7 marca.

Oczywiście linie obronne budowane przez samych żołnierzy nie mogą się równać temu, co aktualnie buduje się np. na froncie zaporoskim. Tu można liczyć na wykopane łopatami okopy i budowle z drewna. Sam Lykhovii we wspomnianym poście zaznaczył, że jednak druga linia obrony za Awdijiwką jest tworzona głównie na bazie drewna. I to jeszcze pod ostrzałem. Nie dziwi więc, że w Ukrainie wielu zadaje pytanie, dlaczego te fortyfikacje są uzupełniane dopiero teraz, a nie w momencie, gdy Rosjanie jeszcze nie zdobyli Awdijiwki.