Ukraińcy używają pocisków 2K25 Krasnopol. To „prezent” od Rosjan

Ukraińcy oczywiście wykorzystywali zdobyczne pociski i "oddawali" je Rosjanom w postaci celnego ostrzału. 2K25 Krasnopol jako pocisk 152 mm stanowi bowiem amunicję m.in. do haubicy D-20, czy samobieżnych armatohaubic 2S19 Msta-S i 2S3 Akacja, stanowiących dużą część arsenału ukraińskiej artylerii. Jak widać, Ukraińcy mają już tyle rosyjskich pocisków 2K25 Krasnopol, że mogą wykorzystywać je na szkoleniach, zamiast amunicji precyzyjnej własnej produkcji.

Zdjęcie Co ciekawe Ukraina posiada swoją modyfikację wywodzącą się z pocisków Krasnopol, nazwaną Kwitnyk (Kwietnik). Jego masowa produkcja rozpoczęła się w 2013 roku, ale ze względu na zatrzymanie dostaw komponentów z Rosji po zajęciu Krymu musiała zostać wstrzymana. Od 2017 Ukraina produkuje w pełni krajowe Kwitnyki, które są mniejsze i lżejsze od rosyjskich Krasnopoli, mając przy tym większy ładunek wybuchowy

2K25 Krasnopol. Rosyjski pocisk kierowany

Pocisk 2K25 to konstrukcja wprowadzona do służby w 1986 roku jako kontra do amerykańskich pocisków M712 Copperhead. Jego zasięg to 20 kilometrów (25 w wersji 2K25-M). 2K25 Krasnopol posiada oddzielny ładunek, który musi zostać doczepiony do głowicy przed odpaleniem. Łącznie pocisk waży aż 50,8 kg, z czego 6,4 to ładunek wybuchowy.

Zdjęcie Prócz ulepszonej wersji Krasnopol-M2, Rosjanie stworzyli także Krasnopol-155, przystosowany do dział kalibru 155 milimetrów. Była to wersja eksportowa, która trafiła m.in. do Chin

2K25 Krasnopol to pocisk artyleryjski precyzyjnego uderzenia, który wykorzystuje półaktywne naprowadzanie laserowe. Jego cel musi zostać oświetlony przez odpowiedni celownik przez 5-12 sekund. Sama wiązka lasera musi być także dostrojona do częstotliwości pocisku. Jak podaje MilitaryToday po wystrzeleniu w kierunku celu utrzymuje on swoją balistykę za pomocą nawigacji inercyjnej. Systemy manewrowania pociskiem angażuje w ostatniej fazie lotu ok. 2,5 kilometra od celu.

Pocisk może być używany do precyzyjnego trafiania we wrogie czołgi, pojazdy opancerzone czy bunkry. Standardowo 2K25 Krasnopol może pochwalić się skutecznością na poziomie 70-80%. Najczęstszym powodem pudła jest utrata sygnału z celownika laserowego.

Pomimo już dość starej konstrukcji 2K25 Krasnopol to dalej skuteczna broń, która może niszczyć rosyjskie czołgi tak jak popularne pociski kierowane Excalibur. Dobrze przeszkolona załoga trafi nim nawet niewielki pojazd jadący z prędkością 36 km\h. Nic więc dziwnego, że ukraińskie wojsko tak szkoli swoich żołnierzy z obsługi tych rosyjskich pocisków.