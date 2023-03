Ukraińscy żołnierze zachwycili amerykańskich instruktorów, szybko ucząc się obsługi systemu obrony powietrznej Patriot.

Rosjanie mają powody do niepokoju, gdyż imponujące postępy Ukraińców oznaczają dla nich poważne kłopoty. Ich rakiety już nie będą bezkarnie atakować ukraińskie miasta.

Ukraina dostanie najpotężniejszą broń przeciwrakietową, jaką kiedykolwiek przekazali im zachodni sojusznicy.

Najnowsze wersje systemów Patriot mogą trafiać cele w odległości do 80 kilometrów i lecące na wysokości do 20 kilometrów. To oznacza, że praktycznie każda rosyjska rakieta może być przez system Patriot strącona.



Reklama

Ukraińcy uczą się błyskawicznie obsługi systemu Patriot

Na razie ukraińscy żołnierze mają za sobą intensywny, 10-tygodniowy trening na amerykańskim systemie obrony powietrznej Patriot. Instruktorzy amerykańskiej armii w bazie w Fort Sill są pod wrażeniem, w jakim tempie Ukraińcy opanowują posługiwanie się tą potężną bronią. - Wszystko chwytają w lot! - mówili dziennikarzom telewizji CNN, którzy odwiedzili ich na kilka dni przed zakończeniem szkolenia.