Jak tłumaczą analitycy białego wywiadu, ta wiedza może pomóc nie tylko zapoznać się z technologiami tworzonymi przez rosyjskie koncerny zbrojeniowe, ale również da możliwość zbudowania urządzeń, które będą sobie skutecznie radziły z jej neutralizacją. Szczególnie tą wiedzą jest zainteresowany wywiad Stanów Zjednoczonych. Nie jest tutaj tajemnicą, że tego typu informacje mogą okazać się cenne w przypadku wybuchu większego konfliktu pomiędzy NATO a Rosją.

Czym jest rosyjski dron Orłan-10?

Analitycy wojskowi podają, że obecnie Siły Zbrojne Ukrainy skupiają się na likwidacji jak największej liczby rosyjskich systemów obrony powietrznej. Ich budowa trwa wiele miesięcy, koszt produkcji sięgać może setek milionów dolarów, a ich utrata sprawi, że Ukraińcy będą mogli skutecznej atakować cele nie tylko leżące na terenach okupowanych (centra zaopatrzeniowe frontu), ale również już bezpośrednio w Rosji, gdzie znajdują się fabryki kluczowej broni.

Orłan-10 to rosyjski bezzałogowy statek powietrzny opracowany i produkowany przez Specjalne Centrum Technologiczne do wykorzystania w celach rozpoznawczo-patrolowych. Mówimy o dronie średniego zasięgu, którego kadłub mierzy 2 m długości (rozpiętość skrzydeł 3,1 m), a maksymalna waga startowa wynosi 16,5 kg. Do jego wystrzelenia używa się składanej katapulty, a odzyskanie jednostki jest możliwe za sprawą dołączonego do niej spadochronu.