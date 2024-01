Polski dron zniszczył system obrony na terenie Rosji

Wspaniałe wieści dochodzą do nas z terytorium Rosji. Wywiadowi Sił Zbrojnych Ukrainy udało się przeniknąć na terytorium obwodu biełgorodzkiego w Rosji i dokonać tam ataku za pomocą świetnego polskiego drona Warmate na potężny rosyjski system obrony o nazwie Pancyr-S1. W odróżnieniu od wielu innych krajów, polska armia nie blokuje możliwości użycia polskiej broni na terenie Rosji. Wielu analityków uważa, że to bardzo dobra decyzja, która, jak widzimy, pozwala skutecznej walczyć z rosyjskim agresorem.

System Pancyr-S1 to oczko w głowie Kremla. Ostatnimi czasy ten system obrony był umieszczany na wielu strategicznych budynkach, np. w Moskwie, gdzie miał je chronić przed ukraińskimi dronami kamikadze. Chociaż Pancyr-S1 to potężna broń obronna, to jednak jak wszystko w rosyjskiej armii jest po prostu przereklamowany.

Polski dron Warmate zniszczył cel leżący w Rosji

Ukraińcy najpierw wypatrzyli system Pancyr-S1 niedaleko Biełgorodu, a następnie pokonali granicę i przeniknęli do obwodu biełgorodzkiego w Rosji. Tam niedaleko wybranego celu odpalili polskiego drona Warmate i dzięki pomyślnej akcji kamikadze, zniszczyli wart dokładnie 14 milionów dolarów system obrony Pancyr-S1.

Dron Warmate został zaprojektowany i zbudowany wspólnie przez polską firmę WB Electronics i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Urządzenia te należą do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Bezzałogowiec może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.