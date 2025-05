Wracając do amerykańskich bomb precyzyjnych GBU-39/B (SDB), to jest to lekka precyzyjna broń powietrzna kierowana o masie 130 kg. Ma średnicę ok. 190 mm i długość ok. 1,8 m. Maksymalny zasięg lotu po zrzuceniu z dużej wysokości wynosi do 110 km. Bomba posiada również skrzydła, które rozprostowują się w locie, co znacznie zwiększa zasięg rażenia celów.