Czasiw Jar musi przetrwać

To właśnie dlatego rosyjskie siły od kilku dni prowadzą tu intensywne działania, a ukraińskie wojska zastawiają pułapki czołgowe na kluczowych drogach prowadzących do miasta. Jedną z nich możemy oglądać na nagraniu udostępnionym przez służbę prasową 67. Brygady Zmechanizowanej, znajduje się ona na drodze T-0504, która biegnie na zachód od Iwanowska i przez las do południowych dzielnic miasta. To właśnie tędy siły rosyjskie, najpewniej z 11. Brygady Powietrzno-Szturmowej działającej z ruin Bachmutu, próbują dostać się w okolice Czasiw Jaru.



I jak możemy przeczytać w nowej publikacji Forbesa, jeśli im się powiedzie i przekroczą ten punkt, mają duże szanse na zniknięcie i ukrycie się w lesie, skąd będą mogły prowadzić ataki dronowe i artyleryjskie. Do tej pory Ukraińcom udaje się jednak blokować ataki, a udostępnione nagranie pokazuje, że Rosja podczas prób natarcia straciła już ok. 20 jednostek i nie zdobyła przyczółka w mieście, co pokazuje, że dla Moskwy zadanie to również będzie bardzo trudne.