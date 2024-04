Rosja straciła "latający czołg". W tle bratobójczy ostrzał

Mi-24 to "latający czołg" Rosji

Mi-24 Hind to ciężki śmigłowiec szturmowy, który został zaprojektowany w ZSRR w latach 70. Ze względu na swoje rozmiary, masę przenoszonego ładunku i wytrzymałość zdobyły przezwisko "latających czołgów". M-24 był pierwszym rosyjskim śmigłowcem zaprojektowanym specjalnie jako śmigłowiec szturmowy. Jego amerykański odpowiednik można przyjąć AH-64 Apache, jednak Hind w przeciwieństwie do niego może służyć jako transportowiec, przenosząc dodatkowo osiem osób.

Mi-24 jest powszechnie kojarzony, ze względu na szerokie wykorzystanie podczas wojny w Afganistanie. To także jeden z najszerzej wykorzystywanych śmigłowców bojowych na świecie, w tym Polski, gdzie do mamy ok. 30 tych maszyn w wersji Mi-24D i Mi-24W, bez kierowanych pocisków przeciwpancernych. Rosjanie stale modernizują te śmigłowce na potrzeby własnej armii oraz na eksport, gdzie maszyny mają nowe oznaczenie Mi-35.

Zdjęcie Mi-24D w armii polskiej / Rob Schleiffert/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne śmigłowca Mi-24D

Ogólne informacje:

Załoga: 2 osoby + 8 pasażerów

Długość: 18,6 m

Szerokość wirnika: 17,3 m

Wysokość: 6,5 m

Maksymalna masa startowa: 11500 kg

Maksymalna masa ładunku zewnętrznego: 1500 kg

Napęd:

Silniki: 2x Klimov TV3-117 o mocy 2200 KM każdy

Prędkość maksymalna: 335 km/h

Maksymalny pułap: 4,5 km

Zasięg lotu: 450 km/950 km (z podczepianymi zbiornikami paliwa)

Uzbrojenie:

Podwieszana wieżyczka z karabinami 12,7 mm Yak-B i 2 x 7,62 mm GShG lub jednym działkiem 30 mm AGS-17

Kierowane pociski przeciwpancerne: 9M17P Skorpion, 9M114 Szturm

Kierowane pociski powietrze-powietrze: R-60

Niekierowane rakiety: S-5 kalibru 57 mm i S-8 kalibru 80 mm,

Bomby: FAB-250, FAB-500